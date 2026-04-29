Ο καιρός της Τετάρτης 29ης Απριλίου 2026

Γενικά αίθριες συνθήκες

Η ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, οι αυξημένες τις θερμές ώρες στα ορεινά ηπειρωτικά, οι τοπικοί όμβροι ή οι μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα βόρεια ορεινά, οι τοπικές ομίχλες τις βραδινές και πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά, οι μέτριοι βορειοδυτικοί άνεμοι στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο, η και θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού για σήμερα, Τετάρτη 29/4.

Ειδικότερα, για την Τετάρτη 29 Απριλίου 2026 προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, αυξημένες τις θερμές ώρες της ημέρας στα ορεινά ηπειρωτικά με τοπικούς όμβρους ή μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Μακεδονίας, της Ηπείρου και της Κεντρικής Στερεάς. Τα φαινόμενα στα ορεινά της Μακεδονίας θα συνεχιστούν και τις βραδινές ώρες. Η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη με αποτέλεσμα τη δημιουργία τοπικών ομιχλών, κυρίως στα ηπειρωτικά, τις βραδινές και πρωινές ώρες.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 24 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα (στη Δυτική Μακεδονία από 6 έως 22 βαθμούς), 8 έως 25 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα (στη Θεσσαλία έως τους 27 βαθμούς Κελσίου), 10 έως 23 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα, 12 έως 24 βαθμούς στις Κυκλάδες και από 10 έως 23 βαθμούς στην Κρήτη, 8 έως 25 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και από 16 έως 23 βαθμούς στα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις ασθενείς και στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο μέτριοι 4-5 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς.

Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια με αυξημένα ποσοστά υγρασίας τις βραδινές και πρωινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς.

Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις θερμές ώρες της ημέρας στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν από νοτιοανατολικές διευθύνσεις ασθενείς.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Από το βράδυ οι νεφώσεις εκ νέου θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4, στα ανατολικά ανατολικοί τοπικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 26 και τοπικά έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά το πρωί από βόρειες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 26 και τοπικά έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά το πρωί στα ανατολικά τμήματα έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά το πρωί από βόρειες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά, όπου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Από το βράδυ οι νεφώσεις εκ νέου θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 και το απόγευμα νότιοι έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 30-04-2026

Αρχικά στα βόρεια ηπειρωτικά και από το μεσημέρι στα κεντρικά ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν από το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι αρχικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και στο βόρειο Αιγαίο θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί τοπικά έως 5 μποφόρ. Βαθμιαία από το μεσημέρι θα επικρατήσουν άνεμοι βορείων διευθύνσεων σε όλη τη χώρα και θα ενισχυθούν στα βόρεια θαλάσσια στα 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βόρεια. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 18 με 19 και τοπικά τους 20 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρας τους 21 με 23 και τοπικά στα ηπειρωτικά και την νοτιοανατολική νησιωτική χώρα τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01-05-2026

Αρχικά στα κεντρικά και τα βόρεια και βαθμιαία στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις με τοπικές βροχές και τις πρωινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ανατολικά τμήματα της χώρας.

Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6, στο Αιγαίο 7 και στα βόρεια τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 02-05-2026

Στα ανατολικά και τα νότια και το μεσημέρι - απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.

Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο 7, τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 03-05-2026

Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες αρχικά στην Κρήτη και τα νησιά του Αιγαίου και από το μεσημέρι και στα ηπειρωτικά. Σταδιακη βελτίωση αναμένεται από τις βραδινές ώρες.

Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5, στο ανατολικό Αιγαίο 7 και πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο, κυρίως στα δυτικά.