Εννιά συλλήψεις στα Χανιά για φθορά ξένης ιδιοκτησίας – Οι τρεις είναι ανήλικοι

0

Πήραν μηχανάκι που είχε κατάσχει η Τροχαία

Συνελήφθησαν τέσσερα άτομα από τα οποία τα τρία ανήλικα, για τα κατά περίπτωση αδικήματα της παραβίασης φύλαξης της αρχής, φθοράς ξένης ιδιοκτησίας και παραβάσεων νομοθεσίας περί όπλων, στα Χανιά. Επίσης συνελήφθησαν και πέντε κηδεμόνες κατηγορούμενοι για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Οι συλλήψεις έγιναν χθες 30/4 από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων όταν και ταυτοποιήθηκαν τα συγκεκριμένα άτομα ότι είχαν αφαιρέσει δίκυκλο μοτοποδήλατο το οποίο είχε μεταφερθεί από την Τροχαία σε χώρο στάθμευσης ιδιωτικής εταιρείας οδικής βοήθειας, σημειώθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Συγκεκριμένα, τις βραδινές ώρες της 22.04. στο πλαίσιο τροχονομικών ελέγχων του Τμήματος Τροχαίας Χανίων, ακινητοποιήθηκε το δίκυκλο μοτοποδήλατο το οποίο μεταφέρθηκε για φύλαξη στο συγκεκριμένο χώρο το οποίο αφαιρέθηκε από άγνωστους. Από την προανάκριση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων ταυτοποιήθηκαν οι τέσσερεις ημεδαποί, πραγματοποιήθηκαν έρευνες στις οικίες τους όπυ βρέθηκε το αφαιρεθέν δίκυκλο μοτοποδήλατο καθώς επίσης ένα ξίφος, 6 φυσίγγια, σιδηρογροθιά και 7 αναδιπλούμενα μαχαίρια».

Συνελήφθησαν οι κηδεμόνες των ανηλίκων, ενώ η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.