Εκσυγχρονίζονται οι αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας – Ανανεώνεται πλήρως ο στόλος

Σε τροχιά εκσυγχρονισμού και ουσιαστικής μεταρρύθμισης κινούνται οι αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας διανύοντας σημαντικά χιλιόμετρα στην κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης και της πράσινης αστικής κινητικότητας.

Βασική προτεραιότητα του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, όπως άλλωστε έχει δηλώσει ο αναπληρωτής υπουργός Κωνσταντίνος Κυρανάκης, είναι η συνολική αναδιάρθρωση των δημόσιων μεταφορών, «όχι ως ένα πακέτο εντυπωσιακών έργων βιτρίνας, αλλά ως µια συνειδητή προσπάθεια να µπουν ξανά οι αστικές συγκοινωνίες σε τροχιά κανονικότητας, με στόχο την ποιοτική και ασφαλή μετακίνηση των επιβατών». Προς την κατεύθυνση αυτή ΟΑΣΑ και ΟΣΥ «τρέχουν» για έναν σύγχρονο φορέα συγκοινωνιακού έργου, με βασικούς άξονες την ανανέωση του στόλου οχημάτων, την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και τη ψηφιοποίηση υπηρεσιών, ευθυγραμμισμένο με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ΟΑΣΑ και η ΟΣΥ προχωρούν σε νέους διαγωνισμούς για τον εκσυγχρονισμό του στόλου των λεωφορείων.

Μάλιστα περί τα τέλη του 2027, τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ που θα κυκλοφορούν στο Λεκανοπέδιο αναμένεται να είναι 100% σύγχρονα και τεχνολογικά άρτια, γεγονός που συνιστά μια ολοκληρωτική αλλαγή του μοντέλου των οδικών συγκοινωνιών στην Αττική. Περίπου 1.100 ολοκαίνουργια οχήματα με μηδενικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, πλήρως προσβάσιμα και για τους ανθρώπους με αναπηρία, θα παράγουν κυκλοφοριακό έργο εφάμιλλο των ευρωπαϊκών προτύπων.

Συγκεκριμένα, όπως πρόσφατα ανακοίνωσε ο διευθύνων σύμβουλος της ΟΣΥ, Στέφανος Αγιάσογλου, προγραμματίζεται η προμήθεια νέων ηλεκτρικών λεωφορείων, λεωφορείων υδρογόνου και νέας γενιάς τρόλεϊ τεχνολογίας IMC, ενώ ήδη δρομολογείται η ένταξη 125 ηλεκτρικών λεωφορείων στους δρόμους της Αθήνας από τον τελευταίο διαγωνισμό του υπουργείου Μεταφορών, με ανάδοχο τη YUTONG.

Στους επόμενους μήνες, αναμένεται να «τρέξουν» διαγωνισμοί εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ.

Ειδικότερα:

-79 ηλεκτρικά λεωφορεία και 38 τρόλεϊ IMC μέσω του ΕΣΠΑ, με αρχικό προϋπολογισμό περί τα 100 εκατ. ευρώ.

-50 λεωφορεία υδρογόνου κυψελών καυσίμου (FCEV) μέσω του Modernization Fund, με αρχικό προϋπολογισμό 80 εκατ. ευρώ και με τη δημιουργία πρατηρίου υδρογόνου,

-100 επιπλέον ηλεκτρικά λεωφορεία μέσω του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου, με αρχικό προϋπολογισμό περί τα 100 εκατ. ευρώ.

-Επιπλέον, σχεδιάζεται η μίσθωση (leasing) 120 ηλεκτρικών λεωφορείων για την περίοδο 2027 - 2037.

Ο αριθμός των λεωφορείων σε κυκλοφορία έχει αυξηθεί σημαντικά σε σχέση με το 2020, καθημερινά δρομολογούνται περίπου 1.000 οχήματα της ΟΣΥ και 200 της Κοινοπραξίας Συγκοινωνιών Αττικής (ιδιωτικά ΚΤΕΛ).

Βασικός στόχος, όπως δηλώνει η διοίκηση της ΟΣΥ, είναι η ενίσχυση της συχνότητας και της αξιοπιστίας των δρομολογίων και η αύξηση της χρήσης των μέσων μαζικής μεταφοράς .

Πρόσφατα ανακοινώθηκε και η ενίσχυση των υπηρεσιών για άτομα με αναπηρία, με την αύξηση των ειδικών οχημάτων από 3 σε 10. Η αναβάθμιση αυτή επιτρέπει την εξυπηρέτηση περισσότερων πολιτών, με δυνατότητα προγραμματισμού μετακινήσεων καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Πλέον θα μπορεί να εξυπηρετεί 6.000 πολίτες ετησίως, έναντι περίπου 3.000 μέχρι σήμερα. Επίσης, από τα 5.500 δρομολόγια θα φτάσει στα 12.000 διπλασιάζοντας ουσιαστικά τον αριθμό των εξυπηρετούμενων επιβατών. Μάλιστα πολύ σύντομα θα γίνει και η μετάβαση από τον παραδοσιακό τηλεφωνικό προγραμματισμό, σε ένα σύγχρονο σύστημα e-Booking, μέσω μιας νέας ψηφιακής πλατφόρμας και ειδικού app.

Παράλληλα με την ανανέωση του στόλου, συνεχίζεται και η πρακτική της ανάθεσης λεωφορειακών γραμμών σε ιδιώτες. Νέος διαγωνισμός του ΟΑΣΑ, ύψους περίπου 15 εκατ. ευρώ, αναμένεται να αφορά 12-13 επιπλέον γραμμές. Στόχος είναι να απελευθερωθούν οχήματα και οδηγοί, ώστε να ενισχυθούν βασικές γραμμές, με μεγάλη επιβατική κίνηση. Υπενθυμίζεται ότι ήδη περίπου 74 γραμμές σε Ανατολική και Δυτική Αττική εκτελούνται από ιδιώτες, μέσω σχετικής σύμβασης.

Στόχος οι 3.200 οδηγοί έως τα τέλη του 2026

Η έλλειψη οδηγών είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα για τις οδικές συγκοινωνίες. Σήμερα υπηρετούν περίπου 2.750 οδηγοί, ενώ οι ανάγκες είναι αυξημένες κατά περίπου 600 άτομα, γεγονός που οδηγεί -ανά περιπτώσεις- σε ακυρώσεις ή αραιώσεις δρομολογίων.

Στόχος της διοίκησης της ΟΣΥ είναι ο αριθμός τους να φτάσει τους 3.200 έως το τέλος του 2026, ώστε να καλύπτεται πλήρως το πρόγραμμα δρομολογίων που αναθέτει στην εταιρεία ο ΟΑΣΑ.

Για την αντιμετώπιση της υποστελέχωσης, έχουν δρομολογηθεί προσλήψεις μέσω μόνιμων θέσεων, αλλά και συμβάσεων ορισμένου χρόνου, ενώ σημαντική καινοτομία αποτελεί η ίδρυση σχολής οδηγών της ΟΣΥ.

Μέσω αυτής δίνεται η δυνατότητα σε υποψηφίους χωρίς επαγγελματικό δίπλωμα να εκπαιδευτούν δωρεάν, με την προϋπόθεση πενταετούς απασχόλησης στην εταιρεία. Δηλαδή αν για οποιοδήποτε λόγο οι οδηγοί που έχουν προσληφθεί και εκπαιδευτεί από την ΟΣΥ αποχωρήσουν σε διάστημα μικρότερο της 5ετίας, τότε θα πρέπει να επιστρέψουν το κόστος εκπαίδευσης που τους παρείχε δωρεάν ο Οργανισμός.

Παράλληλα, εξετάζονται κίνητρα όπως μπόνους ενεργού οδηγού ύψους 150 ευρώ, ώστε να καταστεί πιο ελκυστικό το επάγγελμα με τον μισθό να κυμαίνεται μεταξύ 1.650 με 1.700 ευρώ το μήνα.

«Σχεδίασε τα λεωφορεία της Αθήνας»

Εντωμεταξύ, ο ΟΑΣΑ, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, δίνει τον λόγο στο επιβατικό κοινό για τη νέα εμφάνιση των λεωφορείων της πρωτεύουσας -αντίστοιχα και ο ΟΣΕΘ στη Θεσσαλονίκη.

Για πρώτη φορά, οι πολίτες καλούνται να συμβάλλουν ενεργά στη διαμόρφωση μιας σύγχρονης οπτικής ταυτότητας για τα μέσα μεταφοράς στις δύο μεγαλύτερες πόλεις της χώρας.

Στον διαγωνισμό καλούνται ως τις 20 Μαΐου να καταθέσουν τις προτάσεις τους για τη νέα εικόνα του στόλου σχεδιαστές, καλλιτέχνες, φοιτητές, δημιουργικά γραφεία αλλά και ερασιτέχνες.

Οι συμμετοχές υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω της ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας https://contest.oasa.gr/. Προβλέπονται μάλιστα και χρηματικά βραβεία για τις καλύτερες προτάσεις, με το πρώτο να ανέρχεται σε 10.000 ευρώ. Τα σχέδια των νικητών θα αποτελέσουν τη βάση για τη νέα ενιαία εικόνα των δύο στόλων.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στον συνολικό σχεδιασμό του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών «για την αναβάθμιση των δημόσιων αστικών μεταφορών και την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας, αναδεικνύοντας παράλληλα τον δημόσιο ρόλο των συγκοινωνιών στην καθημερινή ζωή».