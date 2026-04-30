Στις 7 Μαΐου θα συνεχιστεί η δίκη των 6 αστυνομικών της Μαγνησίας για βασανιστήρια κατά του Βασίλη Μάγγου

Θα καταθέσουν μάρτυρες για την υπόθεση

Συνεχίστηκε σήμερα η δίκη των έξι αστυνομικών της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μαγνησίας με ενστάσεις από την πλευρά των συνηγόρων υπεράσπισης. Οι αστυνομικοί κατηγορούνται για το κακούργημα των βασανιστηρίων εις βάρος του Βασίλειου Μάγγου, στις 14/06/2020, και για τρία πλημμελήματα, της επικίνδυνης σωματικής βλάβης κατά συναυτουργία, της έκθεσης κατά συναυτουργία και της παράνομης παρακράτησης κατά συναυτουργία.

Η πρώτη ένσταση αφορούσε στη διπλή ιδιότητα του ενός κατηγορουμένου –μάρτυρας και κατηγορούμενος- και μετά από διακοπές το δικαστήριο αποφάσισε να μην παραστεί ως μάρτυρας καθώς και να μην εκληφθεί ως αποδεικτικό στοιχείο η μαρτυρική του κατάθεση που συμπεριλαμβάνεται στη δικογραφία. Ακολούθως απορρίφθηκαν οι ενστάσεις εκκρεμοδικίας και οιωνοί δεδικασμένο, μετέδωσε η ΕΡΤ.

Η διαδικασία των ενστάσεων ολοκληρώθηκε και η δίκη θα συνεχιστεί στις 7 Μαΐου με την κατάθεση μαρτύρων υπεράσπισης και κατηγορίας. Ορίστηκαν οι επόμενες δυο δικάσιμοι, στις 14 Μαΐου και στις 26 Μαΐου. Σήμερα στο δικαστήριο βρέθηκε και η κ. Μάγδα Φύσσα προκειμένου να δηλώσει τη συμπαράστασή της στην οικογένεια του Βασίλη Μάγγου.

Ο πατέρας του Βασίλη Μάγγου, Γιάννης Μάγγος, σε δηλώσεις του σήμερα τόνισε ότι αισθάνεται ανακουφισμένος με την έννοια ότι το δικαστήριο θα ξεκινήσει επιτέλους, και από τη διαδικασία και τα ντοκουμέντα, θα αποφασίσει ποιο είναι το σωστό και το δίκαιο. Παράλληλα εξέφρασε την αντίδρασή του για το γεγονός ότι συνήγορος υπεράσπισης άφησε να εννοηθεί ότι ο Συνήγορος του Πολίτη, σε πόρισμά του, επηρεάστηκε από την οικογένεια. «Αν είναι δυνατόν να επηρεάσει ο οποιοσδήποτε την Ανεξάρτητη Αρχή», είπε μεταξύ άλλων.

Να σημειωθεί ότι και σήμερα βρέθηκαν στο πλευρό της οικογένειας συλλογικότητες και αλληλέγγυοι πολίτες