Εντοπίστηκε οπλοστάσιο σε σπίτι μετά από επιχείρηση της Αστυνομίας σε οικισμούς των Αχαρνών

0

Έγιναν πέντε συλλήψεις

Ειδική αστυνομική επιχείρηση σε οικισμούς των Αχαρνών πραγματοποίησε το πρωί της Τρίτης (29/4) η Ελληνική Αστυνομία, με αποτέλεσμα τη σύλληψη πέντε ατόμων και την κατάσχεση σημαντικού οπλισμού.

Η επιχείρηση οργανώθηκε από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, με τη συμμετοχή αστυνομικών διαφόρων υπηρεσιών, μεταξύ των οποίων της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής της Ο.Π.Κ.Ε., της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., των Διευθύνσεων Αστυνομικών Επιχειρήσεων και Τροχαίας Αττικής, αστυνομικού σκύλου και μη επανδρωμένου αεροσκάφους (drone).

Στο πλαίσιο της επιχείρησης και έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών για αποθήκευση όπλων, πραγματοποιήθηκε έρευνα σε οικία, όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν έξι πυροβόλα όπλα (τέσσερα πιστόλια και δύο περίστροφα), δύο κυνηγετικές καραμπίνες, δύο αεροβόλα πιστόλια, τέσσερα μαχαίρια, σιδερογροθιά, έξι σπρέι πιπεριού και 230 φυσίγγια, επισημάνθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Παράλληλα, συνελήφθησαν πέντε άτομα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκαν δικογραφίες -κατά περίπτωση- για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων βεβαιώθηκαν 26 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, μεταξύ άλλων για οδήγηση χωρίς άδεια, μη χρήση ζώνης ασφαλείας και κράνους, καθώς και για έλλειψη τεχνικού ελέγχου οχημάτων.

Επιπλέον, συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ προχώρησε στην αποξήλωση καλωδίων συνολικού μήκους 925 μέτρων, τα οποία χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.