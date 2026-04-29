Ανήλικη παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στην Πάρο – Μεταφέρθηκε αεροπορικώς στην Αθήνα

Το κορίτσι είναι σοβαρά τραυματισμένο

Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε έξω από το λιμάνι της Πάρου από το τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε με θύμα ανήλικη στην Παροικιάς. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο που οδηγούσε 31χρονος Έλληνας παρέσυρε πεζή ανήλικη, υπήκοο Γαλλίας, κάτω από συνθήκες που ερευνώνται.

Από τη σύγκρουση η ανήλικη τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Πάρου, συνοδευόμενη από τους γονείς της, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Λόγω της κατάστασης της υγείας της, οι γιατροί έκριναν αναγκαία τη διακομιδή της με ελικόπτερο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της Αθήνας, ώστε να λάβει εξειδικευμένη νοσοκομειακή περίθαλψη. Η ανήλικη νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», μετέδωσε το cyclades24.

Για το περιστατικό συνελήφθη ο 31χρονος οδηγός του Ι.Χ., ο οποίος κατηγορείται για σωματική βλάβη από αμέλεια. Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του ατυχήματος έχει αναλάβει το Λιμεναρχείο Πάρου, που συγκεντρώνει καταθέσεις και εξετάζει όλα τα διαθέσιμα στοιχεία.