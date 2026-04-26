Τρόμος στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας: Οπλισμένος άνδρας εισέβαλε στο προαύλιο του νοσοκομείου – Δείτε βίντεο

Πρόκειται για άτομο με ψυχολογικά προβλήματα

Πανικός επικράτησε το μεσημέρι του Σαββάτου 25/6 στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας από άτομο με ψυχολογικά προβλήματα.

Στις 12 παρά είκοσι σήμανε συναγερμός στις αρχές ύστερα από ενημέρωση για ένοπλο που απειλούσε τους πάντες.

Η αστυνομία κινητοποιήθηκε αμέσως και πολύ γρήγορα ο άνδρας που ήταν σε κατάσταση αλλοφροσύνης ακινητοποιήθηκε και οδηγήθηκε στο τοπικό αστυνομικό τμήμα.

Όπως διαπιστώθηκε το όπλο που είχε στην κατοχή του δεν ήταν κανονικό αλλά αντίγραφο, δηλαδή ρέπλικα.