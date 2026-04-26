Δύο άνδρες δέχθηκαν επίθεση με μαχαίρι στον λόφο Φιλοππάπου – Αναζητείται ο δράστης

Ο άγνωστος προσέγγισε τα δύο θύματα χωρίς να υπάρχει προηγούμενη γνωριμία ή κάποια εμφανής αφορμή

Απρόκλητο περιστατικό βίας σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής στην περιοχή του Φιλοπάππου, προκαλώντας ανησυχία για την ασφάλεια των πολιτών σε έναν από τους πιο δημοφιλείς χώρους περιπάτου της Αθήνας.

Λίγο μετά τις 11:00, στην είσοδο του λόφου, απέναντι από τις εργατικές πολυκατοικίες, δύο άνδρες ηλικίας 60 και 59 ετών έγιναν στόχος επίθεσης από άγνωστο δράστη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο άνδρας προσέγγισε τα δύο θύματα χωρίς να υπάρχει προηγούμενη γνωριμία ή κάποια εμφανής αφορμή και τους επιτέθηκε χρησιμοποιώντας μεταλλικό αντικείμενο. Οι δύο άνδρες δέχθηκαν χτυπήματα και τραυματίστηκαν ελαφρά.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν αστυνομικές δυνάμεις που έσπευσαν στο σημείο για την καταγραφή του περιστατικού και τη συλλογή στοιχείων, ενώ έχει ξεκινήσει επιχείρηση εντοπισμού και σύλληψης του δράστη.