Φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Λέπρεο στη Ζαχάρω Ηλείας

Επιχειρούν 52 πυροσβέστες

Ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης επιχειρούν στην περιοχή Λέπρεο, του Δήμου Ζαχάρως, στην Ηλεία, προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά που καίει δασική έκταση.

Ειδικότερα, στο σημείο επιχειρούν 52 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 18ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε. και 14 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιεί ρίψεις νερού ένα πυροσβεστικό αεροπλάνο.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Λέπρεο Ηλείας. Κινητοποιήθηκαν 52 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 18ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 14 οχήματα και 1 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) April 21, 2026

Το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της αυτοδιοίκησης, όπως σημειώνει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.