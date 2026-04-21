«Γάζωσαν» εταιρεία αυτοκινήτων στη Θεσσαλονίκη – Τα σενάρια που εξετάζει η ΕΛ.ΑΣ.

Oι εργαζόμενοι αντίκρυσαν σπασμένες τζαμαρίες και αυτοκίνητα με τρύπες στο αμάξωμά τους

Άγνωστοι πυροβόλησαν το πρωί της Δευτέρας 20/4 εναντίον επιχείρησης πώλησης μεταχειρισμένων αυτοκινήτων στη Βασιλίσσης Όλγας στη Θεσσαλονίκη. Οι αρχές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο εμπλοκής κυκλωμάτων εκβιασμού, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι εργαζόμενοι της εταιρείας όταν πήγαν να πιάσουν δουλειά αντίκρυσαν σπασμένες τζαμαρίες, προθήκες κατεστραμμένες από τους πυροβολισμούς, καθώς και αυτοκίνητα με τρύπες στο αμάξωμά τους.

Οι αστυνομικές αρχές ερευνούν εάν σχετίζεται το συγκεκριμένο περιστατικό με τη δράση σπείρας εκβιαστών, μέλη της οποίας συνελήφθησαν για εκβιασμό ιδιοκτήτη εταιρείας αυτοκινήτων, ενώ τις εντολές της έδινε ένας βαρυποινίτης μέσα από τις φυλακές.

Τέλος, η αστυνομία ερευνά, εάν οι δράστες της επίθεσης συνδέονται και με τον εμπρησμό δυο αυτοκινήτων, από βόμβες μολότοφ, κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.