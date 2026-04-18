Ξεσπά ο πατέρας της 19χρονης Μυρτώς: «Πήγα το παιδί μου στο νεκροταφείο και δεν το πήρα πίσω – Δεν είχε κάνει κανένα πράγμα που να ντρέπομαι»

«Εάν το κουβάρι το φτάσετε μέχρι το τέλος θα δείτε πόσα παιδιά έχουν καταστρέψει»

Τον δρόμο για τη φυλακή, πήραν μετά τις χθεσινές απολογίες τους, οι τρεις συλληφθέντες για τον θάνατο της 19χρονης στην Κεφαλονιά.

Οι κατηγορούμενοι, ηλικίας 26, 23 και 22 ετών, βρέθηκαν αντιμέτωποι με αναβαθμισμένη κατηγορία κακουργηματικού χαρακτήρα για ανθρωποκτονία από πρόθεση διά παραλείψεως.

Αργά το βράδυ της Παρασκευής (17.04.2026) λίγο μετά τις 22:30, οδηγήθηκαν στις φυλακές.

Η κηδεία της 19χρονης Μυρτούς πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στον Ιερό Ναό Μητροπόλεως Αργοστολίου σε κλίμα οδύνης.

Ο πατέρας της 19χρονης μίλησε στο MEGA και τα λόγια του ραγίζουν καρδιές, καθώς, όπως είπε, άφησε το παιδί του στο νεκροταφείο και δεν το πήρε πίσω.

«Νιώθω κάποια ικανοποίηση και επειδή είμαι λίγο καχύποπτος θα περιμένω την εξέλιξη. Εάν το κουβάρι το φτάσετε μέχρι το τέλος θα δείτε πόσα παιδιά έχουν καταστρέψει και τι σκληρές παρανομίες έχουν κάνει. Τα ξέρουνε όλοι, αλλά για κάποιους περίεργους λόγους δεν κινείται φύλλο. Το παιδί μου όμως σήμερα πήγε στο νεκροταφείο και δυστυχώς το ξέχασα. Δεν το πήρα μαζί μου πίσω, το ξέχασα».

«Υπάρχει περίπτωση αυτή οι κακοποιοί να ζητήσουν συγγνώμη; Έχουν ίχνος ανθρωπιάς απάνω τους; Ρωτήστε τι παιδί ήταν αυτό και θρηνεί όλη η περιοχή εδώ. Είναι ένα άδικο, είναι απάνθρωπο. Σκότωσαν ένα αγγελούδι και μου δικαιολογούνται και απάνθρωπα αυτά τα κτήνη, τα τέρατα, να μου λοιδορούν το παιδί μου».

«Το παιδί μου δεν είχε κάνει κανένα πράγμα που να ντρέπομαι. Ούτε εγώ, ούτε το παιδί μου. Είμαι υπερήφανος για το παιδί μου. Κουράγιο θέλω. Θέλω απόλυτη συμπαράσταση ψυχολογική και θέλω να συνεχιστεί αυτό που άρχισε», είπε.

Ο 66χρονος από την Πρέβεζα

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται και ο 66χρονος άνδρας από την Πρέβεζα, η πιθανή εμπλοκή του οποίου εξετάζεται από τις αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα ξημερώματα της μοιραίας ημέρας είχε επικοινωνία με την 19χρονη, τόσο τηλεφωνικά όσο και μέσω μηνυμάτων.

Φέρεται μάλιστα να της απέστειλε το ποσό των 220 ευρώ, ενώ της πρότεινε να τη φιλοξενήσει είτε στην Πρέβεζα είτε στην Αθήνα, καθώς η ίδια επιθυμούσε να απομακρυνθεί από το περιβάλλον στο οποίο βρισκόταν.

Κρίσιμο θεωρείται το χρονικό σημείο της επικοινωνίας τους, που τοποθετείται μεταξύ 04:00 και 04:30 τα ξημερώματα, καθώς αναμένεται να ρίξει φως στο πότε η 19χρονη έχασε τις αισθήσεις της.