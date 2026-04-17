Θρήνος στην κηδεία της 19χρονης στο Αργοστόλι – Τι υποστήριξαν οι τρεις συλληφθέντες

0

Την εμπλοκή και ενός 66χρονου στην υπόθεση εξετάζει η αστυνομία

Φίλοι και συγγενείς της 19χρονης αποχαιρέτησαν τη Μυρτώ σε κλίμα βαθιάς οδύνης στον Ιερό Ναό Μητροπόλεως Αργοστολίου λίγα μέτρα μακριά από το δικαστικό μέγαρο όπου έγινε η απολογία των τριών κατηγορούμενων.

Το πένθος είναι βαρύ για την οικογένεια και τους φίλους της κοπέλας που έφυγε τόσο νωρίς από την ζωή.

Η απολογία των τριών κατηγορούμενων

Πρώτος για να απολογηθεί έφτασε στο Δικαστικό Μέγαρο λίγο μετά τις 10 το πρωί ο 26χρονος πρώην πρωταθλητής της άρσης βαρών, συνοδευόμενος από τον συνήγορό του.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε στην πολύωρη απολογία του, ο ίδιος, ο 23χρονος και η 19χρονη συγκέντρωσαν χρήματα και εκείνος προμηθεύτηκε ναρκωτικές ουσίες από άτομο που γνώριζε. Όπως κατέθεσε, ακολούθως έγινε χρήση των ουσιών στο δωμάτιο του ξενοδοχείου. Κάποια στιγμή η Μυρτώ άρχισε να αισθάνεται έντονη αδιαθεσία. Ο 26χρονος ανέφερε ότι νόμισε πως η κοπέλα υπέστη επιληπτική κρίση και προσπάθησε να της ανοίξει το στόμα, λέγοντας πως εκείνη τον δάγκωσε. Όπως σημείωσε, αυτό εξηγεί τις σταγόνες αίματος που βρέθηκαν στον χώρο, οι οποίες –σύμφωνα με τον ίδιο– προέρχονται από τον ίδιο. Ζήτησε μάλιστα να υποβληθεί σε ιατροδικαστική εξέταση, δηλώνοντας ότι ακόμη φέρει εμφανή σημάδια από το δάγκωμα στο χέρι του.

Σε ό,τι αφορά τον 22χρονο, φέρεται να υποστήριξε ότι βρισκόταν σε διαφορετικό δωμάτιο, συγκεκριμένα στο δωμάτιο 11 του ξενοδοχείου. Όπως κατέθεσε, ειδοποιήθηκε τηλεφωνικά όταν διαπιστώθηκε πως η 19χρονη δεν ήταν καλά και πήγε στο δωμάτιο για να βοηθήσει. Εκεί, σύμφωνα με την κατάθεσή του, πήρε το μπουφάν της κοπέλας, γεγονός που εξηγεί όπως υποστηρίζει, γιατί εμφανίζεται πρώτος να βγαίνει από το ξενοδοχείο. Ακολούθως, ο 26χρονος φέρεται να μετέφερε τη Μυρτώ έξω, στο πεζούλι, όπου περίμεναν την άφιξη του ασθενοφόρου.

Ο 22χρονος ανέφερε ακόμη ότι σκέπασε την κοπέλα με το μπουφάν του για να μην κρυώσει και ότι παρέδωσαν τη Μυρτώ στους διασώστες του ΕΚΑΒ μόλις έφτασαν. Παραδέχτηκε, ωστόσο, πως έκανε λάθος όταν δήλωσε αρχικά ότι δεν γνώριζε την κοπέλα. Παρ’ όλα αυτά, όπως επισημαίνεται, τα μέχρι στιγμής στοιχεία φαίνεται να σκιαγραφούν μια διαφορετική εικόνα, η οποία αξιολογείται από τις δικαστικές αρχές.

Η απολογία του 26χρονου διήρκεσε περίπου τέσσερις ώρες, ενώ η διαδικασία συνεχίζεται με τους υπόλοιπους κατηγορούμενους. Ανακριτής και εισαγγελέας καλούνται να αποφασίσουν, μετά την ολοκλήρωση των απολογιών, αν οι κατηγορούμενοι θα κριθούν προφυλακιστέοι ή αν θα αφεθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, καθώς αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα σοβαρές κατηγορίες.

​Η υπερασπιστική γραμμή των κατηγορουμένων είναι πως έκαναν ό,τι περνούσε από το χέρι τους για να βοηθήσουν και να σώσουν τη 19χρονη Μυρτώ.

Τι λένε οι διασώστες του ΕΚΑΒ

Ωστόσο, ερωτήματα προκαλούνται από μαρτυρίες διασωστών, οι οποίοι φέρονται να αναφέρουν ότι όταν έφτασαν στο σημείο δεν υπήρχε κανείς δίπλα στο παιδί, ισχυρισμός που έρχεται σε αντίθεση με όσα υποστηρίζουν οι κατηγορούμενοι. Όλα τα παραπάνω, θα αξιολογηθούν από τον ανακριτή και τον εισαγγελέα, σε συνδυασμό και με τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, που αναμένεται να ρίξουν φως στα ακριβή αίτια του θανάτου και στο αν η κοκαΐνη από μόνη της ήταν καθοριστικός παράγοντας ή αν υπήρξε πιο σύνθετος μηχανισμός.

Από την πλευρά του 23χρονου, ο συνήγορός του σημείωσε ότι ο εντολέας του προχώρησε σε κάθε ενέργεια που μπορούσε προκειμένου να βοηθήσει την 19χρονη. Όπως ανέφερε, μαζί με τον 26χρονο την έβγαλαν έξω για να πάρει αέρα και επιμένουν πως δεν την εγκατέλειψαν σε κανένα στάδιο, παραμένοντας κοντά της μέχρι την άφιξη του ασθενοφόρου.

Ωστόσο, αντίθετη είναι η θέση της οικογένειας της Μυρτώς. Ο συνήγορος που εκπροσωπεί την οικογένεια του θύματος κάνει λόγο για την ανάγκη πλήρους διερεύνησης της υπόθεσης και απόδοσης ευθυνών όπου αυτές προκύψουν. Όπως τονίζει, «όποιος ευθύνεται και εφόσον ευθύνεται, πρέπει να δικαστεί και να αποδοθεί δικαιοσύνη».

Ο συνήγορος υπεράσπισης του 23χρονου, ο οποίος άφησε αιχμές για τη λειτουργία του Νοσοκομείου Αργοστολίου, ισχυριζόμενος ότι δεν υπήρχαν γιατροί τη νύχτα που μεταφέρθηκε εκεί η 19χρονη. Ο ισχυρισμός αυτός προκάλεσε την άμεση αντίδραση του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος έκανε λόγο για «ψεύδη», ξεκαθαρίζοντας ότι υπήρχε πλήρης ιατρική παρουσία στο νοσοκομείο.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο πρόεδρος των γιατρών του Νοσοκομείου Αργοστολίου διαβεβαίωσε ότι τη συγκεκριμένη νύχτα οι γιατροί βρίσκονταν στη θέση τους και έκαναν ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατό για να σωθεί η 19χρονη, η οποία μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, με πνευμονικό οίδημα και ανακοπή. Επισημαίνεται μάλιστα ότι ο χρόνος μεταφοράς από το σημείο έως το νοσοκομείο είναι μόλις λίγα λεπτά.

Το κρίσιμο ερώτημα, ωστόσο, έχει να κάνει με τον χρόνο που η νεαρή κοπέλα βρισκόταν λιπόθυμη και σε κατάσταση σπασμών μέσα στο δωμάτιο, πριν μεταφερθεί έξω και κληθεί το ασθενοφόρο.

«Εμπλοκή» 66χρονου από την Πρέβεζα

Παράλληλα, οι αρχές διερευνούν και την πιθανή εμπλοκή ενός 66χρονου άνδρα από την Πρέβεζα. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, φέρεται να επικοινωνούσε τηλεφωνικά και μέσω μηνυμάτων με τη Μυρτώ μέχρι περίπου τις 4 τα ξημερώματα.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι της μετέφερε χρηματικό ποσό 220 ευρώ, καθώς η 19χρονη φαινόταν ιδιαίτερα επιβαρυμένη ψυχολογικά και ήθελε να απομακρυνθεί από το περιβάλλον στο οποίο βρισκόταν. Ο ίδιος φέρεται να της πρότεινε ακόμα και φιλοξενία σε σπίτι του, στην Πρέβεζα ή την Αθήνα.

Αν επιβεβαιωθούν τα στοιχεία αυτά, τότε το χρονικό διάστημα από τις 4:00 έως τις 4:30 τα ξημερώματα θεωρείται καθοριστικό, καθώς παραμένει άγνωστο πότε ακριβώς η κοπέλα έχασε τις αισθήσεις της και πότε ειδοποιήθηκε τελικά το ΕΚΑΒ.