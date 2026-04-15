Από ανακοπή καρδιάς ο θάνατος της 19χρονης Μυρτώς στο Αργοστόλι – Ο 23χρονος καθάρισε το δωμάτιο όπου έγινε χρήση κοκαΐνης

Για ανθρωποκτονία δια παραλείψεως κατηγορούνται οι συλληφθέντες

Από ανακοπή καρδιάς προκλήθηκε ο θάνατος της 19χρονης από την Κεφαλονιά, σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η νεκροψία έδειξε ως αιτία θανάτου της 19χρονης την ανακοπή. Για τη χρήση ουσιών απάντηση θα δοθεί σε δύο εβδομάδες.

Υπενθυμίζεται ότι η 19χρονη εντοπίστηκε νεκρή χθες στην κεντρική πλατεία του Αργοστολίου. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί τρία άτομα.

Η ποινική δίωξη σε βάρος των συλληφθέντων μετατράπηκε σε ανθρωποκτονία από πρόθεση τελούμενη δια παραλείψεων και ιδιαίτερα διακεκριμένη περίπτωση κατοχής και χρήσης ναρκωτικών ουσιών.

Aπό την επισκόπηση βιντεοληπτικού υλικού προέκυψε ότι τα τρία πρόσωπα βρίσκονταν μαζί με τη 19χρονη πριν από το περιστατικό. Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλούνται οι αρχές, ο ένας από αυτούς φέρεται να τη μεταφέρει, ενώ οι άλλοι δύο τον συνοδεύουν.

Οι δύο από τους εμπλεκόμενους προσήλθαν αυτοβούλως στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αργοστολίου, συνοδευόμενοι από τους δικηγόρους τους, ενώ ενημερώθηκε ο αρμόδιος εισαγγελέας.

Παράλληλα, διενεργούνται κατ’ οίκον έρευνες παρουσία εισαγγελικού λειτουργού, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη από το Τ.Δ.Ε.Ε. Αργοστολίου.

Ανακοίνωση του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη αναφέρει ότι ο 23χρονος επέστρεψε στο ξενοδοχείο και καθάρισε το δωμάτιο όπου έγινε χρήση κοκαΐνης.

Πρόσωπο – κλειδί φαίνεται πως είναι ο 26χρονος που ως έφηβος είχε διακρίσεις στην άρση βαρών και σύμφωνα με το βιντεοληπτικό υλικό πήγε την 19χρονη στην πλατεία και την άφησε απέναντι από το ψητοπωλείο. Αυτός και ο 22χρονος Αλβανός ήταν οι δύο πρώτοι που παραδόθηκαν στο ΤΔΕΕ Αργοστολίου μετά την έκδοση εντάλματος σε βάρος τους. Ο τρίτος, ένας 23χρονος Έλληνας, εμφανίστηκε αργότερα μαζί με τον δικηγόρο του και κατέθεσε στους αστυνομικούς την εκδοχή του για το τι συνέβη το μοιραίο ξημέρωμα της Τρίτης.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι αστυνομικοί έχουν στα χέρια τους τουλάχιστον μία κατάθεση από τους τρεις συλληφθέντες που αναφέρει ότι στο δωμάτιο του ξενοδοχείου έγινε χρήση ναρκωτικών και συγκεκριμένα κοκαΐνης.

Η έρευνα της αστυνομίας βρίσκεται σε εξέλιξη για να διαλευκανθούν πλήρως τα αίτια του θανάτου της. Σημειώνεται πως αναμένεται εντός της ημέρας το πόρισμα της νεκροψίας από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών.

Η ανακοίνωση του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για την υπόθεση

Σε ανακοίνωση του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη αναφέρεται: «Από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αργοστολίου συνελήφθησαν χθες, 14 Απριλίου 2026, στην Κεφαλονιά, -3- άτομα, τα οποία κατηγορούνται για κατά περίπτωση έκθεση και παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά.

Πρόκειται για δύο ημεδαπούς, ηλικίας 26 και 23 ετών, καθώς και ένα 22χρονο αλλοδαπό, οι οποίοι μετέβησαν αυτοβούλως στην αστυνομική Υπηρεσία.

Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης (14/4/2026) 19χρονη ημεδαπή μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του Ε.Κ.ΑΒ. από κεντρική πλατεία του Αργοστολίου Κεφαλονιάς σε νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Ακολούθησε αστυνομική έρευνα, στο πλαίσιο της οποίας, μέσω αξιοποίησης βιντεοληπτικού υλικού, μαρτυριών κ.λπ. ευρημάτων, προέκυψε η εμπλοκή των τριών κατηγορούμενων.

Ειδικότερα, διακριβώθηκαν οι κινήσεις τους πριν και κατά τη μεταφορά της 19χρονης στην πλατεία, όπως και οι μετέπειτα ενέργειες του 23χρονου για τον επιμελή καθαρισμό χώρου, όπου φέρεται να βρέθηκαν οι κατηγορούμενοι με τη θανούσα για κατανάλωση ναρκωτικής ουσίας, καθώς και την απόκρυψη του κινητού της τηλεφώνου.

Στο πλαίσιο της έρευνας, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα, ρουχισμός, καθώς και προσωπικά αντικείμενα.

Περαιτέρω, αρμόδιο κλιμάκιο του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών προχώρησε στη φωτογράφηση, εξερεύνηση και λήψη βιολογικού υλικού από το σημείο όπου έλαβαν χώρα οι πράξεις, ενώ επιπλέον παραγγέλθηκε στην αρμόδια Ιατροδικαστική Υπηρεσία η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή».