Σύλληψη 63χρονου στον Ασπρόπυργο για ναρκωτικά και πλαστά έγγραφα

Κατασχέθηκε πάνω από 1 κιλό κοκαΐνης

Σε σύλληψη 63χρονου αλλοδαπού προχώρησαν απογευματινές ώρες της 21ης Απριλίου αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ, μετά τον εντοπισμό άνω του ενός κιλού κοκαΐνης στο όχημα του στην περιοχή του Ασπροπύργου.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι αστυνομικοί, στο πλαίσιο περιπολίας, έκριναν ύποπτο ένα όχημα και κάλεσαν τον οδηγό σε έλεγχο. Εκείνος αποβιβάστηκε και επιχείρησε να διαφύγει πεζή, ωστόσο ακινητοποιήθηκε έπειτα από καταδίωξη. Μάλιστα κατά τη σύλληψή του πρόβαλε σθεναρή αντίσταση, απωθώντας και κλωτσώντας τους αστυνομικούς.

Σε έρευνα στο όχημα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 1 κιλό και 77 γραμμάρια κοκαΐνης. Ακολούθησε έρευνα στην οικία του, όπου εντοπίστηκαν επιπλέον 150 γραμμάρια κοκαΐνης, δέκα δελτία ταυτότητας δηλωθέντα ως απολεσθέντα ή κλεμμένα, καθώς και δύο διαβατήρια αμφιβόλου γνησιότητας, επισημάνθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, πλαστογραφία, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, βία κατά υπαλλήλων, παράνομη παραμονή στη χώρα και παράνομη κατοχή ταξιδιωτικών εγγράφων.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.