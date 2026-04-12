Πασχαλινά Γεύματα Αγάπης από τον δήμο Αθηναίων σε άστεγους και ευάλωτους πολίτες

Ο δήμος πρόσφερε 1.300 μερίδες στο Ρουφ

Όπως κάθε Πάσχα, έτσι και φέτος, ο δήμος Αθηναίων πρόσφερε μια αγκαλιά αγάπης κι ένα πασχαλινό γεύμα σε άστεγους και οικονομικά ευάλωτους πολίτες της Αθήνας. Το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης πραγματοποίησε σήμερα το καθιερωμένο Γεύμα Αγάπης στο Κλειστό Γήπεδο Μπάσκετ του Ρουφ.

Κατά τη διάρκεια του γεύματος προσφέρθηκαν πλήρεις μερίδες παραδοσιακών πιάτων και συνοδευτικών εδεσμάτων, στις οποίες συμπεριλαμβάνονταν αρνί με πατάτες φούρνου, σαλάτα εποχής, φρούτο, τσουρέκι, αυγό κόκκινο και αναψυκτικό. Ο συνολικός αριθμός των προσφερόμενων μερίδων έφτασε τις 1.300, εκ των οποίων πολλές μοιράστηκαν και σε δομές φιλοξενίας της πόλης, όπως Πολυδύναμο Κέντρο Αστέγων, Εστία των Αθηνών, My Athens, Γιατροί του Κόσμου, Equal Society.

Για πρώτη φορά φέτος, το Γεύμα Αγάπης εξέπεμψε κι ένα περιβαλλοντικό μήνυμα, αξιοποιώντας επαναχρησιμοποιούμενες τσάντες και σακούλες μεταφοράς, ξύλινα μαχαιροπίρουνα και κάδους κομποστοποίησης και ανακύκλωσης.

«Σε μια ημέρα βαθιάς συμβολικής σημασίας, όπου η ελπίδα και η προσφορά αποκτούν ιδιαίτερο νόημα, η Αθήνα ανοίγει την αγκαλιά της. Προσφέρουμε όχι μόνο ένα γεύμα, αλλά κι ένα αίσθημα φροντίδας, αξιοπρέπειας και ανθρώπινης επαφής, σε όσους το έχουν ανάγκη», δήλωσε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας και πρόσθεσε: «Με τη συμβολή εργαζομένων του δήμου, εθελοντών και συνεργαζόμενων φορέων, το Γεύμα Αγάπης αποτελεί μια πράξη ουσιαστικής κοινωνικής μέριμνας, υπενθυμίζοντας ότι κανείς δεν είναι μόνος στην πόλη μας. Εύχομαι χρόνια πολλά σε όλους, με υγεία, αισιοδοξία και δύναμη».

Από τη μεριά του, ο πρόεδρος του Κ.Υ.Α.Δ.Α., Νίκος Χρυσόγελος, τόνισε: «Η φροντίδα και η έμπρακτη στήριξη των κοινωνικά και οικονομικά ευπαθών ομάδων της πόλης αποτελεί καθημερινή πρακτική για το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του δήμου Αθηναίων. Μέσα από μια συντονισμένη προσπάθεια, η οποία κορυφώθηκε σήμερα με το Γεύμα Αγάπης, και αυτό το Πάσχα στεκόμαστε στο πλευρό χιλιάδων συμπολιτών μας, που δοκιμάζονται, ελπίζοντας να μεταδώσουμε μήνυμα αλληλεγγύης, αγάπης, ελπίδας και ισχυρής κοινωνικής συνοχής».