Ξεκινούν οι ηλεκτρονικές αιτήσεις εγγραφών σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών

Στις 10 Μαΐου και ώρα 00:01 ξεκινούν οι ηλεκτρονικές αιτήσεις εγγραφών για την περίοδο 2026-2027 στους βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών. Οι αιτήσεις εγγραφής παιδιών και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ΔΒΑ (www.dbda.gr) έως και τις 31 Μαΐου 2026, στις 23:59.

Οι αιτήσεις αφορούν:

Νήπια, γεννημένα το έτος 2023 και έως 31/03/2024.

Βρέφη, γεννημένα από την 01/04/2024 έως και τις 31/03/2026.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την οριστική υποβολή και εγκυρότητα της αίτησης εγγραφής είναι η επισύναψη όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών, τα οποία θα ζητηθούν βάσει των κριτηρίων που θα έχουν επιλεγεί στην πλατφόρμα.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων αφορά όλες τις κατηγορίες εγγραφών και συγκεκριμένα:

Αίτηση νέας εγγραφής Αίτηση εγγραφής ήδη φιλοξενούμενου παιδιού Αίτηση εγγραφής αδελφού/ής ήδη φιλοξενούμενου παιδιού

Όπως αναφέρει ο δήμος Αθηναίων, το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών εφαρμόζει όλα τα αναγκαία και κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφαλή λήψη, επεξεργασία και αποθήκευση των προσωπικών και ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων που λαμβάνονται μέσω των δικαιολογητικών εγγραφής.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση -σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ- οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Επιλογής αιτήσεων και Παρακολούθησης εγγραφών στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected], καθώς και στα τηλέφωνα 210 5102484 – 210 5102485 – 210 5129341.