Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια 10χρονου που έπεσε σε πηγάδι στο Ρέθυμνο

Δεν χρειάστηκε να παρέμβει το κλιμάκιο της ΕΜΑΚ

Αίσιο τέλος είχε το πρωί της Κυριακής του Πάσχα, η περιπέτεια ενός 10χρονου αγοριού στο χωριό Μελισσουργάκι στην Π.Ε Ρεθύμνου. Το μικρό αγόρι άγνωστο πως, έπεσε σε πηγάδι με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί.

Άμεσα ενημερώθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που έσπευσαν από το κλιμάκιο του Περάματος, του Γαράζου αλλά και του Ηρακλείου, ενώ ενημερώθηκε και έφτασε και κλιμάκιο της ΕΜΑΚ, χωρίς όμως να χρειαστεί να παρέμβουν, καθώς το αγόρι είχαν καταφέρει να ανασύρουν από το πηγάδι, άτομα του οικογενειακού του περιβάλλοντος.

Στο σημείο έσπευσαν και αστυνομικές δυνάμεις, όπως και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε για προληπτικούς λόγους το παιδί, στο νοσοκομείο.

*Η φωτογραφία είναι αρχείου