Σύσκεψη στην Περιφέρεια Κρήτης για το νέο νοσοκομείο Ρεθύμνου

Για να γίνουν οι απαιτούμενες ενέργειες

Σύσκεψη με αντικείμενο τον συντονισμό των επόμενων βημάτων για τη δημιουργία του νέου νοσοκομείου Ρεθύμνου, πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Περιφέρεια Κρήτης, υπό τον περιφερειάρχη Σταύρο Αρναουτάκη, σηματοδοτώντας την επιτάχυνση των διαδικασιών για ένα έργο κρίσιμης σημασίας για την περιοχή. Στη συνάντηση συμμετείχαν ο βουλευτής Ρεθύμνου Γιάννης Κεφαλογιάννης, η αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου Μαίρη Λιονή και ο διοικητής του νοσοκομείου Ρεθύμνου Γιώργος Παπακωνσταντής.

Επίκεντρο της συζήτησης αποτέλεσε η προώθηση των απαιτούμενων ενεργειών για την ανέγερση του νέου νοσηλευτικού ιδρύματος, το οποίο προγραμματίζεται να κατασκευαστεί σε έκταση περίπου 90 στρεμμάτων στην περιοχή Γάλλου, μετά την παραχώρησή της από το Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Ο κ. Κεφαλογιάννης έκανε λόγο για «ώριμες συνθήκες» που επιτρέπουν την προώθηση του έργου, επισημαίνοντας ότι, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, μπορούν πλέον να δρομολογηθούν οι διαδικασίες για την υλοποίηση μιας σημαντικής υποδομής για το Ρέθυμνο. Από την πλευρά της, η κ. Λιονή αναφέρθηκε στην αυξανόμενη ανάγκη για νέο νοσοκομείο, υπογραμμίζοντας ότι το υφιστάμενο δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες των περίπου 85.000 κατοίκων, των 10.000 φοιτητών, αλλά και των χιλιάδων επισκεπτών που δέχεται η περιοχή κατά την τουριστική περίοδο. Όπως ανέφερε, η Περιφέρεια Κρήτης προτίθεται να συμβάλει οικονομικά στην κάλυψη των απαραίτητων μελετών. Ο διοικητής του νοσοκομείου, κ. Παπακωνσταντής, σημείωσε ότι υπάρχει κοινή βούληση για την εκκίνηση των διαδικασιών, εκφράζοντας παράλληλα τις ευχαριστίες του προς τους εμπλεκόμενους φορείς για τη στήριξη του εγχειρήματος.

Από την πλευρά του, ο περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης, χαρακτήρισε το νέο νοσοκομείο «οραματικό έργο» για το Ρέθυμνο και την Κρήτη συνολικά, τονίζοντας τη σημασία της συνεργασίας όλων των εμπλεκομένων πλευρών. Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη άμεσης προώθησης των προμελετών και της κοστολόγησης, ώστε να καταστεί δυνατή η διεκδίκηση χρηματοδότησης από την κεντρική διοίκηση και ευρωπαϊκούς πόρους. Σημείωσε, τέλος, πως παρά τις δυσκολίες των αρχικών σταδίων, η συνεργασία με τους βουλευτές, τους υπουργούς, τους δήμους και το περιφερειακό συμβούλιο, εγγυάται τη βέλτιστη δυνατή έκβαση της προσπάθειας.