Χιλιάδες ρουκέτες «έσκισαν» τον νυχτερινό ουρανό της Χίου, κάνοντας τη νύχτα, μέρα – Εντυπωσιακές εικόνες από τον Βροντάδο

Μια παράδοση αιώνων, πραγματοποιήθηκε και φέτος στο νησί με κάθε λαμπρότητα αλλά και μέτρα ασφαλείας

Κάθε Πάσχα στη Χίο, το βλέμμα στρέφεται στον Βροντάδο, όπου ένα από τα πιο ξεχωριστά και εντυπωσιακά έθιμα της χώρας μετατρέπει τη νύχτα σε ένα σκηνικό γεμάτο φως, ένταση και παράδοση.

Ο ρουκετοπόλεμος, μια παράδοση αιώνων, πραγματοποιήθηκε και φέτος στο νησί με μαζική συμμετοχή και εντυπωσιακή ατμόσφαιρα. Κάτοικοι και επισκέπτες παρακολούθησαν τις φωτεινές ρουκέτες να σκίζουν το σκοτάδι, δημιουργώντας ένα μοναδικό θέαμα που καθήλωσε τους πάντες.

Την επόμενη ημέρα, η τοπική κοινωνία επέστρεψε στους ρυθμούς της, έχοντας όμως ακόμη ζωντανές τις εικόνες της γιορτής. Ήδη, μάλιστα, ξεκίνησαν οι πρώτες συζητήσεις και οι προετοιμασίες για την επόμενη χρονιά, σε μια διαδικασία που επαναλαμβάνεται αδιάκοπα.

Παρά τις δυσκολίες και τις προκλήσεις που εμφανίζονται κάθε χρόνο, το έθιμο συνεχίζει να διατηρείται ζωντανό, αποτελώντας βασικό στοιχείο της πολιτιστικής ταυτότητας του νησιού.

Συνδέεται στενά με το πνεύμα των ημερών και συνοδεύεται από ευχές για ειρήνη, ευημερία και πρόοδο.