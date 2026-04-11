Συνελήφθη 37χρονος στην Σταυρούπολη για απόπειρα ανθρωποκτονίας

Υπήρξε επεισόδιο με 20χρονο στο σπίτι τους

Για απόπειρα ανθρωποκτονίας και επικίνδυνη σωματική βλάβη σε βάρος 20χρονου συνελήφθη ένας 37χρονος στην περιοχή της Σταυρούπολης, στη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με ανακοίνωση των Αρχών.

Ειδικότερα, έπειτα από επεισόδιο μεταξύ των δύο αντρών εντός της οικίας τους, ο 37χρονος τραυμάτισε με αιχμηρό αντικείμενο (σπασμένο γυαλί) τον 20χρονο στο αριστερό ημιθωράκιο. Ο παθών μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της πόλης, όπου νοσηλεύεται, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παύλου Μελά, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.