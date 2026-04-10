Αστυνομικοί συνέλαβαν την εγγονή ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ – Είχε πάνω της μικρή ποσότητα ναρκωτικών

Η 26χρονη και ο φίλος της παραπέμφθηκαν να δικαστούν το Μεγάλο Σάββατο στο Αυτόφωρο

Συνελήφθη με μικρή ποσότητα ναρκωτικών εγγονή γνωστού πολιτικού, τα ξημερώματα της Μεγάλης Παρασκευής, μετά από αστυνομικό έλεγχο που έγινε από αστυνομικούς της Ομάδας ΖΗΤΑ στους επιβάτες ενός SUV επί της λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας.

Η σύλληψη έγινε στις 01:45 τα ξημερώματα στη Βασιλίσσης Σοφίας, σε έλεγχο των αστυνομικών αρχών, και η 26χρονη ήταν μαζί με έναν φίλο της.

Στον έλεγχο βρέθηκαν στην κατοχή του 29χρονου φίλου της ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι, ένα αβολίδωτο φυσίγγιο και 0,9 γραμμάρια κάνναβης, ενώ στην νεαρή γυναίκα βρέθηκαν επίσης 3,11 γραμμάρια κάνναβης.

Πρόκειται για την εγγονή ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ, επί χρόνια υπουργού που δεν βρίσκεται πλέον εν ζωή.

Η 26χρονη και ο φίλος της παραπέμφθηκαν να δικαστούν το Μεγάλο Σάββατο στο αυτόφωρο και παραμένουν κρατούμενοι.