Τα δρομολόγια σε λεωφορεία και τρόλεϊ από σήμερα Μεγάλη Παρασκευή έως και Τρίτη του Πάσχα

Τα δρομολόγια σε λεωφορεία και τρόλεϊ από σήμερα Μεγάλη Παρασκευή έως και Τρίτη του Πάσχα

Ειδικό πρόγραμμα δρομολογίων θα εφαρμοστεί στα λεωφορεία και τρόλεϊ της Αθήνας τις εορτές του Πάσχα.

Δρομολόγια λεωφορείων και τρόλεϊ:

Μ. Παρασκευή 10 Απριλίου: Για όλα τα οχήματα θα εφαρμοστεί έκτακτο πρόγραμμα δρομολόγησης

Μ.Σάββατο 11 Απριλίου: Όλα τα οχήματα θα αρχίσουν να αποσύρονται νωρίτερα ώστε να βρίσκονται στα αμαξοστάσια στις 23:00 το βράδυ

Κυριακή του Πάσχα 12 Απριλίου: Για όλα τα οχήματα θα εφαρμοστεί πρόγραμμα «Κυριακής & Αργιών»

Δευτέρα του Πάσχα 13 Απριλίου: Για όλα τα οχήματα θα εφαρμοστεί πρόγραμμα «Κυριακής & Αργιών»

Την Τρίτη του Πάσχα 14 Απριλίου: Για όλα τα οχήματα θα εφαρμοστεί έκτακτο πρόγραμμα δρομολόγησης.