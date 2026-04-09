Πανελλαδική επιχείρηση της ΕΛΑΣ για τα πυροτεχνήματα – Έγιναν 23 συλλήψεις και κατασχέθηκαν πάνω από 49.500 κροτίδες

0

«Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με την ίδια ένταση καθ' όλη τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου»

Ημέρα Δράσης με την κωδική ονομασία «Spark-Down» πραγματοποιήθηκε χθες, Μεγάλη Τετάρτη 8 Απριλίου 2026, από αστυνομικές υπηρεσίες σε όλη τη χώρα, με στόχο την αποτροπή της παράνομης κατασκευής, διακίνησης, εμπορίας και χρήσης πυροτεχνικών ειδών.

Η δράση εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό που υλοποιείται κατόπιν εντολών του Τμήματος Όπλων και Εκρηκτικών της Διεύθυνσης Προστασίας του Κράτους του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, με σκοπό την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του φαινομένου και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών ενόψει των εορτών του Πάσχα.

Στο πλαίσιο αυτό συγκροτήθηκαν ειδικά αστυνομικά συνεργεία, τα οποία πραγματοποίησαν ελέγχους καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές ιδιαιτερότητες και δραστηριότητες που συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο τραυματισμών ή και απώλειας ζωής, σημειώθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Κατά τη διάρκεια της δράσης διενεργήθηκαν 3.660 έλεγχοι, πραγματοποιήθηκαν 23 συλλήψεις και βεβαιώθηκαν 22 παραβάσεις. Παράλληλα, μεταξύ άλλων, κατασχέθηκαν:

-49.564 κροτίδες

-41.447 πυροτεχνήματα

-6.370 παιδικά αθύρματα

-152 φωτοβολίδες

-127 αυτοσχέδιοι πυροτεχνικοί μηχανισμοί

-114 βεγγαλικά

-2.761 γραμμάρια πρώτων υλών

Ενδεικτικά, κατά τη χθεσινή δράση της ΕΛΑΣ:

-στην Κόρινθο συνελήφθη γυναίκα, καθώς σε κατάστημα εποχιακών ειδών εντοπίστηκαν περισσότερα από 32.000 είδη πυροτεχνίας,

-στο Λασίθι συνελήφθη άντρας, σε επιχείρηση του οποίου βρέθηκαν πάνω από 23.000 κροτίδες,

στην Αττική συνελήφθη άντρας, καθώς σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος εντοπίστηκαν περισσότερες από 22.000 κροτίδες, καθώς και καπνογόνα, εκτοξευόμενα πυροτεχνήματα και πιστόλια εκτόξευσης φωτοβολίδων,

-στη Μεσσηνία συνελήφθη άντρας, ο οποίος είχε παραγγείλει από το εξωτερικό 1.000 κροτίδες, ενώ στην οικία του βρέθηκαν επιπλέον 59.

Συνολικά, από τις 7 Μαρτίου έως και τις 8 Απριλίου 2026, έχουν πραγματοποιηθεί από την Αστυνομία 27.027 έλεγχοι, ενώ οι συλλήψεις ανέρχονται σε 93 και οι βεβαιωθείσες παραβάσεις σε 79.

Στο ίδιο διάστημα έχουν κατασχεθεί:

-105.762 κροτίδες

-44.139 πυροτεχνήματα

-6.975 παιδικά αθύρματα

-1.439 αυτοσχέδιοι πυροτεχνικοί μηχανισμοί

-452 συσκευές εκτόξευσης

-163 φωτοβολίδες

-149 βεγγαλικά

-27.167,64 γραμμάρια πρώτων υλών

Υπενθυμίζεται ότι στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας λειτουργεί ειδική ενότητα με στατιστικά στοιχεία (ελέγχους, συλλήψεις, κατασχέσεις), καθώς και χρήσιμες οδηγίες για την αποφυγή χρήσης κροτίδων και λοιπών πυροτεχνικών ειδών.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση: «οι έλεγχοι της Ελληνικής Αστυνομίας θα συνεχιστούν με την ίδια ένταση καθ' όλη τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου, με στόχο την πρόληψη ατυχημάτων και την προστασία της ανθρώπινης ζωής».