Σε εξέλιξη άσκηση ετοιμότητας της ΕΛ.ΑΣ στο Παλαιό Ψυχικό

0

Εφαρμόζονται προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί της Κυριακής επιχειρησιακή άσκηση ετοιμότητας αστυνομικών δυνάμεων στην ευρύτερη περιοχή του Παλαιού Ψυχικού.

Όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, στο πλαίσιο της άσκησης εφαρμόζονται προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, μεταξύ άλλων, στη συμβολή των λεωφόρων Κηφισίας και Κατεχάκη, με γνώμονα την ασφάλεια των κατοίκων και των διερχόμενων πολιτών.

Επιπρόσθετα από την ΕΛΑΣ διευκρινίζεται ότι πρόκειται αποκλειστικά για άσκηση προσομοίωσης και όχι για πραγματικό περιστατικό, συνεπώς δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας, τονίστηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Τέλος, επισημαίνεται πως δεν επιτρέπεται η δημοσιογραφική κάλυψη ή η λήψη εικόνων από τους χώρους διεξαγωγής της άσκησης.