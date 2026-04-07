Παρίσταναν άλλους για να αδειάζουν λογαριασμούς – Δύο συλλήψεις και δικογραφία σε λογιστή

Η παρατηρητικότητα του τραπεζικού υπαλλήλου απέτρεψε την απάτη

Μία υπόθεση ψηφιακής απάτης, με «όχημα» την υποκλοπή στοιχείων και την πλαστοπροσωπία, αποκάλυψαν οι αστυνομικές αρχές στη Θεσσαλονίκη, περνώντας χειροπέδες σε δύο μέλη συμμορίας.

Πρόκειται για έναν 30χρονο (ημεδαπό) και μία 19χρονη (αλλοδαπή), οι οποίοι συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική συμμορία, απάτη, πλαστογραφία, παράνομη πρόσβαση σε πληροφοριακά συστήματα και παραβίαση προσωπικών δεδομένων.

Το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται, όταν χθες το μεσημέρι, οι δύο συλληφθέντες μετέβησαν σε τραπεζικό υποκατάστημα στην Καλαμαριά, όπου η 19χρονη, χρησιμοποιώντας εφαρμογή κινητού τηλεφώνου με στοιχεία άλλης γυναίκας, προσποιήθηκε την δικαιούχο λογαριασμού και επιχείρησε να μεταφέρει 10.000 ευρώ.

Η παρατηρητικότητα, όμως, του τραπεζικού υπαλλήλου απέτρεψε την απάτη, καθώς αρνήθηκε να ολοκληρώσει τη συναλλαγή.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι πίσω από τη δράση τους βρισκόταν ένας 36χρονος λογιστής, ο οποίος φέρεται να παρείχε πρόσβαση σε τραπεζικούς κωδικούς και προσωπικά δεδομένα, ενώ περιλαμβάνεται στην ίδια δικογραφία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, με τον συγκεκριμένο τρόπο η συμμορία προέβη το προηγούμενο διάστημα σε δύο απάτες, αποκομίζοντας 11.000 ευρώ, ενώ αποπειράθηκε να διαπράξει άλλες δύο, μέσω τραπεζικών υποκαταστημάτων στις περιοχές Περαίας, Νεάπολης και Σταυρούπολης.

Στην κατοχή των συλληφθέντων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πλαστή βεβαίωση κυριότητας τηλεφωνικής σύνδεσης εταιρείας τηλεπικοινωνιών, κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιούσαν για τις επικοινωνίες τους, αποδεικτικά συναλλαγών και το χρηματικό ποσό των 1.000 ευρώ- ως προϊόν εγκληματικής δραστηριότητας.

Οι δύο κατηγορούμενοι οδηγούνται στον εισαγγελέα πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για τυχόν εμπλοκή τους σε ανάλογες παράνομες πράξεις.