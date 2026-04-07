Διαχείριση υδάτων και λειψυδρία: Ένα κρίσιμο θέμα στο επίκεντρο επιστημονικής εκδήλωσης

«Διαχείριση υδάτων και λειψυδρία» είναι το θέμα επιστημονικής εκδήλωσης που οργανώνεται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών και το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος. Η εκδήλωση θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 27 Απριλίου 2026, στις 18:30, στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών και εισηγητές είναι οι πλέον έγκριτοι πανεπιστημιακοί του τομέα.

Συντονιστής της συζήτησης θα είναι ο Θεόδωρος Πανάγος, Δικηγόρος Αθηνών, Αν. Καθηγητής Δι.Πα.Ε., πρώην Αντιπρόεδρος Ρ.Α.Α.Ε.Υ.

Το πρόγραμμα της ημερίδας

18:30 | Χαιρετισμοί – Καλωσόρισμα

  • Ανδρέας Κουτσόλαμπρος | Πρόεδρος του Δ.Σ.Α.
  • Κομνηνός Κόμνιος | Αν. Καθηγητής Δι.Πα.Ε., Μέλος Ολομέλειας Ρ.Α.Α.Ε.Υ., Ελληνικός Ενεργειακός Διαμεσολαβητής, Διευθυντής ΠΜΣ «MSc in Energy Law, Business, Regulation & Policy» Δι.Πα.Ε.

18:50 | Ρύθμιση και Εποπτεία Υπηρεσιών Ύδατος

  • Δημήτριος Ψυχογιός | Καθηγητής Πα.Πει., Αντιπρόεδρος Κλάδου Υδάτων Ρ.Α.Α.Ε.Υ.

19:05 | Νέες Προσεγγίσεις στη Διαχείριση των Υδατικών Πόρων κάτω από τις Διαρκώς Μεταβαλλόμενες Συνθήκες

  • Ευάγγελος Μπαλτάς | Καθηγητής Ε.Μ.Π., Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Διευθυντής Εργαστηρίου Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων

19:20 | Διαχειριζόμενη Έλλειψη Νερού: Προκλήσεις και Προοπτικές

  • Άγις Παπαδόπουλος | Καθηγητής Α.Π.Θ., Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πρόεδρος Ε.Υ.Α.Θ.Α.Ε.

19:35 | Διαχείριση Υδάτων στην Αγροτική Οικονομία

  • Νικόλαος Δέρκος | Καθηγητής Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πρόεδρος Ο.Δ.Υ.Θ.Α.Ε.

19:50 | Συζήτηση – Ερωτήσεις

  • Συντονισμός: Θεόδωρος Πανάγος, Δικηγόρος Αθηνών, Αν. Καθηγητής Δι.Πα.Ε., πρώην Αντιπρόεδρος Ρ.Α.Α.Ε.Υ.