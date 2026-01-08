Ρωσική επίθεση άφησε χωρίς το νερό περισσότερα από 1,7 εκατομμύρια νοικοκυριά στην Ουκρανία

0

Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης του Κιέβου

Περισσότερα από 1,7 εκατομμύρια νοικοκυριά στην Ουκρανία αντιμετώπισαν προβλήματα υδροδότησης μετά την επίθεση που εξαπέλυσε η Ρωσία κατά τη διάρκεια της νύχτας στην περιοχή Ντνιεπροπετρόφσκ, στη νοτιοανατολική Ουκρανία, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ολέξιι Κουλέμπα, αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Οι περισσότερες υπηρεσίες έχουν αποκατασταθεί αλλά περίπου 20.000 νοικοκυριά δεν έχουν ακόμη νερό και 250.000 δεν έχουν θέρμανση, προσέθεσε ο Κουλέμπα.