Ρωσική επίθεση άφησε χωρίς το νερό περισσότερα από 1,7 εκατομμύρια νοικοκυριά στην Ουκρανία

Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης του Κιέβου

Περισσότερα από 1,7 εκατομμύρια νοικοκυριά στην Ουκρανία αντιμετώπισαν προβλήματα υδροδότησης μετά την επίθεση που εξαπέλυσε η Ρωσία κατά τη διάρκεια της νύχτας στην περιοχή Ντνιεπροπετρόφσκ, στη νοτιοανατολική Ουκρανία, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ολέξιι Κουλέμπα, αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Οι περισσότερες υπηρεσίες έχουν αποκατασταθεί αλλά περίπου 20.000 νοικοκυριά δεν έχουν ακόμη νερό και 250.000 δεν έχουν θέρμανση, προσέθεσε ο Κουλέμπα.