Φρίκη στην Παλλήνη: Βρέθηκε σορός άνδρα σε δρόμο – Ήταν δεμένος με tie-wrap γύρω από τον λαιμό

Η ηλικία του υπολογίζεται γύρω στα 40-45 χρόνια

Σήμανε συναγερμός στην Αστυνομία το απόγευμα της Δευτέρας στην Παλλήνη, καθώς άνδρας εντοπίστηκε νεκρός σε άκρη δρόμου της περιοχής.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το θύμα έφερε δεματικά καλωδίων (tie-wrap) γύρω από τον λαιμό του, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονη κινητοποίηση της Αστυνομίας.

Για την υπόθεση διενεργείται προανάκριση από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για άνδρα ηλικίας περίπου 45-55 ετών, ο οποίος δεν είχε πάνω του κάποιο στοιχείο αναγνώρισης (ταυτότητα, δίπλωμα ή κάτι άλλο).

Την ΕΛΑΣ ειδοποίησε διερχόμενο άτομο που αρχικά νόμιζε ότι ήταν απλά χωρίς τις αισθήσεις του ο άνδρας, ωστόσο, αποδείχτηκε νεκρός.