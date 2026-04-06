Εξαρθρώθηκε σπείρα που εξαπατούσε πολίτες μέσω τηλεφωνικών κλήσεων – Πάνω από 1,2 εκατ. ευρώ η λεία της

Συνελήφθησαν 7 μέλη της οργάνωσης

Η αστυνομία εξάρθρωσε, μετά από μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, εγκληματική οργάνωση που διέπραττε απάτες σε βάρος ανυποψίαστων πολιτών μέσω τηλεφωνικών κλήσεων προσποιούμενοι τους λογιστές και αφαιρούσαν κοσμήματα αξίας και χρηματικά ποσά σε ολόκληρη της επικράτεια.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, το πρωί της Παρασκευής 3 Μαρτίου, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής, με τη συνδρομή αστυνομικών της ΕΚΑΜ, της ΟΠΚΕ, των Τμημάτων Δίωξης και Εξιχνίασης της ανωτέρω Υπηρεσίας, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου Κρήτης και μη επανδρωμένου αεροσκάφους, στην περιοχή των Αχαρνών, στο κέντρο της Αθήνας, στην Κόρινθο και στο Ηράκλειο Κρήτης.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης, συνελήφθησαν 7 μέλη της οργάνωσης, ηλικίας 27, 28, 32, 34, 36 και 38 ετών, και σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για απάτες, απάτες με υπολογιστή, διακεκριμένες κλοπές κατά συναυτουργία και κατ' εξακολούθηση, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Επίσης ταυτοποιήθηκε και αναζητείται μία 23χρονη.

Σύμφωνα με την προανακριτική έρευνα της Αστυνομίας η δράση της συμμορίας, με ιεραρχική δομή και διακριτούς ρόλους, ξεκίνησε τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2025.

Ως προς τη μεθοδολογία δράσης τους, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης είχαν διαχωριστεί σε δύο ομάδες και συγκεκριμένα σε ομάδες τηλεφωνικής προσέγγισης και «επιχειρησιακές» ομάδες πεδίου.

Τα μέλη της πρώτης ομάδας, που είχε ηγετικό ρόλο, δρούσαν από τηλεφωνικό κέντρο που είχαν συστήσει σε οικισμό της Κορίνθου, από όπου καθοδηγούσαν και συντόνιζαν τις «επιχειρησιακές» ομάδες πεδίου που δρούσαν σε ολόκληρη της ελληνική επικράτεια.

Ειδικότερα, τα μέλη του τηλεφωνικού κέντρου, καλούσαν ανυποψίαστους πολίτες προσποιούμενοι τους λογιστές και επικαλούμενοι επιτακτική ανάγκη υποβολής φορολογικής δήλωσης, ή κάποια υποτιθέμενη επιδότηση, ή πρόστιμο που δήθεν επιβάλλονταν να πληρώσουν κ.ά., τους έπειθαν να παραδώσουν χρηματικά ποσά, κοσμήματα και τιμαλφή, είτε να τους παραχωρήσουν τα στοιχεία των τραπεζικών τους λογαριασμών ή καρτών, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Στη συνέχεια οι «επιχειρησιακές» ομάδες, καθοδηγούμενες από το τηλεφωνικό κέντρο, μετέβαιναν είτε στις οικίες των θυμάτων είτε σε υποδεικνυόμενο σημείο, από όπου θα παραλάμβαναν τα κλοπιμαία.

Όπως σημειώνεται από την ΕΛΑΣ υπήρχαν πολλαπλές «επιχειρησιακές» ομάδες που βρίσκονταν σε απευθείας επικοινωνία με το τηλεφωνικό κέντρο, έτοιμες να δράσουν σε όλη την ελληνική επικράτεια, ανά πάσα ώρα και στιγμή, ενώ κινούνταν με συνεχώς εναλλασσόμενα μισθωμένα οχήματα ή οχήματα συγγενών τους, προκειμένου να δυσχεράνουν τον εντοπισμό τους.

Για τον ίδιο σκοπό, χρησιμοποιούσαν επίσης πλήθος τηλεφωνικών συνδέσεων, που ανήκαν σε αχυρανθρώπους, ενώ για τη μεταξύ τους επικοινωνία χρησιμοποιούσαν διαδικτυακή εφαρμογή, γεγονός που καταδεικνύει την οργάνωση και τον επαγγελματισμό τους.

Από την προανακριτική έρευνα της Αστυνομίας εξιχνιάστηκαν συνολικά 41 περιπτώσεις, που έλαβαν χώρα στις περιοχές του Περιστερίου, του Ιλίου, της Καλλιθέας, της Αργυρούπολης, της Φιλοθέης, των Αγίων Αναργύρων, της Πεύκης, του Ηρακλείου, του Αιγάλεω, και του Κερατσινίου, καθώς και στην Κατερίνη, την Κοζάνη, την Καβάλα, τη Νάουσα, τη Δράμα, τη Βέροια, τη Σιθωνία Χαλκιδικής, την Παιονία και σε περιοχές της Θεσσαλονίκης.

Παράλληλα σύμφωνα με τη ΕΛΑΣ το παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκόμισαν υπολογίζεται ότι ανέρχεται στο ποσό των 1.292.039 ευρώ.

Μετά από έρευνα στις οικίες και στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν χρηματικό ποσό των 1.600 ευρώ, σιδερογροθιά, πιστόλι και 99 φυσίγγια, 25 λίρες Αγγλίας, κοσμήματα, smartwatch, πλήθος τηλεφωνικών συνδέσεων και ρουχισμός που φορούσαν κατά την τέλεση των αξιόποινων πράξεων.

Παράλληλα στη σχετική ανακοίνωση επισημαίνεται ότι εξαρθρώθηκε συμμορία που διακινούσε ναρκωτικές ουσίες στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, στην οποία φέρεται να δραστηριοποιούνταν μέλος της παραπάνω εγκληματικής ομάδας.

Στο πλαίσιο της ίδιας επιχείρησης συνελήφθησαν επιπλέον 2 άντρες, 25 και 30 ετών, και σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, ενώ ταυτοποιήθηκε και αναζητείται επιπλέον ένα μέλος.

Μετά από έρευνα στην κατοχή και στις οικίες τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 0,49 γραμμ. κοκαΐνης, 3,9 γραμμ. κάνναβης, 0,45 κρυσταλλική σκόνη, 2 γραμμ. άγνωστης προελεύσεως σκόνη και 2 φαρμακευτικά δισκία.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.