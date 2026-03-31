Τηλεκπαίδευση στα σχολεία που θα παραμείνουν κλειστά λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών

0

Τι αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας

Με τηλεκπαίδευση θα λειτουργήσουν αύριο, Τετάρτη, όσα σχολεία, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών ή έκτακτων γεγονότων αναστείλουν τη δια ζώσης λειτουργία τους.

Αυτό ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού.

Από πλευράς υπουργείου, υπήρξε η ενημέρωση ότι σε περιπτώσεις αναστολής λειτουργίας σχολικών μονάδων, με απόφαση περιφερειάρχη ή δημάρχου, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών ή έκτακτων γεγονότων, η εκπαιδευτική διαδικασία θα συνεχιστεί με τηλεκπαίδευση, όπου αυτό είναι εφικτό.

Δεδομένου ότι σε ορισμένους δήμους οι αποφάσεις αναστολής μπορεί να λαμβάνονται οποιαδήποτε ώρα, η τηλεκπαίδευση θα ενεργοποιείται άμεσα, ώστε να διασφαλίζεται η συνέχιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και η εύρυθμη λειτουργία της σχολικής διαδικασίας, αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης έχουν ήδη ενημερωθεί από τον γενικό γραμματέα του ΥΠΑΙΘΑ, Γιάννη Παπαδομαρκάκη σχετικά και βρίσκονται σε συνεργασία με τις σχολικές μονάδες για την εφαρμογή της διαδικασίας, όπου οι συνθήκες το επιτρέπουν.