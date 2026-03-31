Κάθειρξη μέχρι 9 χρόνια σε αστυνομικούς για αρχαιότητες, εικονικές θεωρήσεις διαβατηρίων και λαθρεμπόριο καπνού

Οι παράνομες δραστηριότητες αποκαλύφθηκαν τον Ιούλιο του 2020 με επίκεντρο το Κιλκίς

Τρεις αστυνομικοί καταδικάστηκαν σε πολυετείς ποινές κάθειρξης για εμπλοκή, ανάλογα με την περίπτωση, σε υποθέσεις παράνομων ανασκαφών, εικονικών θεωρήσεων διαβατηρίων και λαθρεμπορίας καπνού που αποκαλύφθηκαν τον Ιούλιο του 2020 με επίκεντρο το Κιλκίς. Την εις βάρος τους αποδιδόμενη δράση είχαν αποκαλύψει οι «αδιάφθοροι» της ΕΛ.ΑΣ., ενώ συνολικά το κατηγορητήριο περιελάμβανε πάνω από 120 κατηγορούμενους, ανάμεσά τους άλλοι δύο αστυνομικοί και δεκάδες ιδιώτες.

Ύστερα από πολύμηνη ακροαματική διαδικασία με περισσότερες από τριάντα συνεδριάσεις, το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης έκρινε ένοχους 54 κατηγορούμενους, ενώ οι υπόλοιποι είτε αθωώθηκαν είτε απηλλάγησαν λόγω καταβολής δασμών και τελών. Το δικαστήριο επέβαλε ποινές που ξεκινούν από φυλάκιση 2 ετών και φτάνουν έως την κάθειρξη 9 ετών.

Ανάλογα με τις κατηγορίες που τους βάρυναν, οι καταδικασθέντες κρίθηκαν ένοχοι, κατά περίπτωση, για παράνομη ανασκαφή εντός αρχαιολογικού χώρου, χρήση ανιχνευτών μετάλλων χωρίς άδεια, μηαρχαιότητ δήλωση αρχαιοτήτων, δωροληψία - δωροδικία, ψευδή βεβαίωση, διευκόλυνση παράνομης παραμονής αλλοδαπών, λαθρεμπορία και συμμορία.

Το δικαστήριο αναγνώρισε στους περισσότερους το ελαφρυντικό τού πρότερου σύννομου βίου, ενώ η έφεση αποφασίστηκε να έχει ανασταλτική ισχύ στην εκτέλεση της ποινής, με περιοριστικούς όρους.

Ανάμεσα σε αυτούς που, κατά το κατηγορητήριο, είχαν ρόλο στο σκέλος των παράνομων ανασκαφών και καταδικάστηκε σε συνολική κάθειρξη 8,5 ετών είναι αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ. που έχει πλέον συνταξιοδοτηθεί. Ανάμεσα στους αρχαιολογικούς χώρους που φαίνεται να συμμετέχει σε ανασκαφές, αναζητώντας αρχαιότητες ή πολύτιμους θησαυρούς, περιλαμβάνεται η αρχαία ελληνική τύμβος στον Πεντάλοφο Θεσσαλονίκης, ενώ στις συνομιλίες που «μπλόκαραν» οι διωκτικές Αρχές εμφανίζεται να έχει το προσωνύμιο «σκαθάρι».

Ποινές κάθειρξης 8 και 9 ετών, αντίστοιχα, επέβαλε το ίδιο δικαστήριο σε δύο αστυνομικούς που κρίθηκαν ένοχοι για εμπλοκή σε ψευδείς βεβαιώσεις μετακίνησης αλλοδαπών από και προς την ελληνική επικράτεια, μέσω του τελωνείου των Ευζώνων- με το αζημίωτο και με τη μεσολάβηση τριών Αλβανών συγκατηγορουμένων τους, σύμφωνα με το κατηγορητήριο.

Οι τρεις παραπάνω αστυνομικοί αρνήθηκαν τις κατηγορίες. Με την ίδια απόφαση ένας ακόμη κατηγορούμενος αστυνομικός απηλλάγη για κακούργημα και κρίθηκε ένοχος για πλημμέλημα, ενώ άλλος ένας αστυνομικός αθωώθηκε για όλες τις πράξεις.

