Μεταφορά σαχαριανής σκόνης και λασποβροχές τις επόμενες ημέρες στην Ελλάδα – Προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι

Δείτε ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

Εκπομπές σκόνης από τη Λιβύη και την Αίγυπτο μεταφέρονται προς τη χώρα μας και αναμένεται να την επηρεάσουν από σήμερα έως και την Πέμπτη.

Όπως αναφέρει ο κόμβος πληροφόρησης για την ατμοσφαιρική σύσταση στην Ελλάδα, AtmoHub, το φαινόμενο θα συνοδεύεται από εκτεταμένες βροχοπτώσεις, αρχικά στη Δυτική Ελλάδα (31/3) και στη συνέχεια, στις 1-2/4, στο σύνολο της χώρας.

Οι βροχές θα εκδηλωθούν σε πολλές περιοχές με τη μορφή λασποβροχών, συμβάλλοντας παράλληλα στη μείωση των συγκεντρώσεων σκόνης κοντά στην επιφάνεια.

Ωστόσο, οι νοτιότερες περιοχές και εκείνες με πιο περιορισμένα φαινόμενα βροχής αναμένεται να παρουσιάσουν μεγαλύτερη επιβάρυνση της ποιότητας του αέρα στις 1-2/4, κυρίως:

• Κυκλάδες

• Κρήτη

• Δωδεκάνησα (ιδιαίτερα Κάσος, Κάρπαθος, Σύμη και Ρόδος)

Σημειώνεται ότι το AtmoHub συντονίζεται από την ομάδα NOA - ReACT του ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ και υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Συνεργασίας της Υπηρεσίας Παρακολούθησης της Ατμόσφαιρας Copernicus CAMS (Copernicus Atmosphere Monitoring Service National Collaboration Programme).

Μπορείτε να παρακολουθήσετε ΕΔΩ την πρόγνωση και την εξέλιξη του φαινομένου, σύμφωνα με τα δεδομένα της Υπηρεσίας για την Παρακολούθηση της Ατμόσφαιρας CAMS.

Ισχυρό κύμα κακοκαιρίας με το όνομα Erminio χτυπά από το βράδυ και από τα δυτικά τη χώρα, με την ΕΜΥ να εκδίδει χθες έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, με κόκκινη προειδοποίηση και για την Αττική.

Το φαινόμενο της σύγκλισης ανέμων (atmospheric convergence) θα πυροδοτήσει καταιγίδες στην Αττική, γράφει σε πρωινή του ανάρτηση ο μετεωρολόγος, Γιώργος Τσατραφύλλιας. Σύμφωνα με τον ίδιο, την Τετάρτη από το μεσημέρι-απόγευμα και μετά στην Αττική θα εκδηλωθεί το φαινόμενο της σύγκλισης ανέμων (atmospheric convergence), καθώς βορειοανατολικοί και νοτιοανατολικοί άνεμοι συναντώνται στα κατώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας.

«Αυτό αναγκάζει τον αέρα να ανυψωθεί, να ψυχθεί και να κορεστεί, οδηγώντας στη δημιουργία καταιγιδοφόρων νεφών. Η σύγκλιση στην επιφάνεια συνδέεται με ανοδικές κινήσεις καθ’ ύψος, ενισχύοντας τη νεφοποίηση και την αστάθεια.

Με την επιπλέον υγρασία που μεταφέρει το νοτιοανατολικό ρεύμα από το Αιγαίο, τα φαινόμενα αποκτούν διάρκεια, με επίμονες βροχές και τοπικές καταιγίδες.

Χρειάζεται προσοχή, κυρίως στις περιοχές όπου η σύγκλιση επιμένει!», καταλήγει ο κ. Τσατραφύλλιας.

Σε προηγούμενη ανάρτηση, παρουσίαζε σε χάρτες τις περιοχές που θα βρίσκονται σε αυξημένη επικινδυνότητα (Red Code) το επόμενο 48ωρο.

Ο μετεωρολόγος, Θοδωρής Κολυδάς, αναφέρεται στα νεότερα δεδομένα για την κακοκαιρία Erminio, η οποία «εξελίσσεται, μέχρι στιγμής, ομαλά ως προς τη γενική της οργάνωση, επιβεβαιώνοντας σε γενικές γραμμές την εκτίμηση ότι το κυριότερο επεισόδιο θα εκδηλωθεί μέσα σε ένα σχετικά συμπυκνωμένο χρονικό παράθυρο. Ο κύριος όγκος του νερού αναμένεται να καταγραφεί στη διάρκεια περίπου 48 ωρών, από την Τετάρτη έως και την Πέμπτη, όταν τα βαρομετρικά συστήματα θα επηρεάσουν πιο αποφασιστικά μεγάλο μέρος της χώρας με εκτεταμένες βροχές και τοπικά ισχυρές καταιγίδες. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα λείψουν οι τοπικές εξάρσεις ή οι περιοχές όπου τα φαινόμενα θα αποκτήσουν μεγαλύτερη ένταση και διάρκεια.

⚠️ ⚠️KAKOΚΑΙΡΙΑ ERMINIO - NEOTEΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

— Theodoros Kolydas (@KolydasT) March 31, 2026

Σημαίνει όμως ότι, με τα μέχρι τώρα δεδομένα, η κακοκαιρία ακολουθεί μια σχετικά αναμενόμενη εξέλιξη, με σαφή κορύφωση στο διήμερο Τετάρτης – Πέμπτης, διάστημα κατά το οποίο θα πέσουν και τα μεγαλύτερα αθροιστικά ύψη βροχής. Πρόκειται, συνεπώς, για το πιο κρίσιμο σκέλος της διαταραχής, εκεί όπου θα πρέπει να στραφεί η μεγαλύτερη προσοχή, ιδιαίτερα στις περιοχές που παραδοσιακά είναι πιο ευάλωτες σε μεγάλα ύψη υετού και στην επιμονή των φαινομένων».

Από την πλευρά του, ο μετεωρολόγος, Γιάννης Καλλιάνος, σημειώνει σε ανάρτησή του: «Ποιο είναι το μέγιστο αναμενόμενο ύψος αθροιστικής βροχόπτωσης για το 24ωρο της Τετάρτης στην Αττική; Το ερώτημα αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς αφορά έναν πληθυσμό που προσεγγίζει τα 5.000.000 κατοίκους. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά δεδομένα από τα κύρια παγκόσμια αριθμητικά μοντέλα, συγκλίνει η εκτίμηση ότι κατά τη διάρκεια της Τετάρτης, της πρώτης και κρισιμότερης ημέρας της κακοκαιρίας, θα εκδηλωθούν κατά περιόδους ισχυρές καταιγίδες στην ευρύτερη περιοχή.

Παράλληλα, αναμένεται να υπάρξουν και χρονικά διαστήματα με πιο ήπιες, ποτιστικού τύπου βροχοπτώσεις, παρουσιάζοντας σημαντικές διακυμάνσεις στην ένταση, δηλαδή από ασθενείς έως μέτριες και κατά τόπους ισχυρές. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη δυναμική των φαινομένων, καθώς δεν αποκλείονται ξαφνικές αυξήσεις της ραγδαιότητας λόγω της εκδήλωσης τοπικά έντονων καταιγίδων.

Μέγιστο ύψος βροχής (σε τοπικό επίπεδο) μέσα στο 24ωρο της Τετάρτης σε χιλιοστά (mm) ή αλλιώς σε τόνους ανά στρέμμα:

▪️ ECMWF IFS HRES [12Z] : 80 mm

▪️ GFS [12Z] : 60 mm

▪️ ICON-EU [12Z] : 60 mm

▪️ Europe Swiss HD 4×4 [12Z] : 125 mm

▪️ Swiss-MRF [06Ζ] : 60 mm

▪️ GFS 0.125 [12Ζ] : 70 mm

▪️ UKMO [12Z] : 60 mm

▪️ ICON [12Z] : 60 mm

▪️ GEM [12Z] : 90 mm

▪️ ACCESS-G [12Ζ] : 90 mm

▪️ JMA [12Ζ] : 80 mm

▪️ ARPEGE [12Ζ] : 150 mm

▪️ ECMWF AIFS [12Ζ] : 60 mm

Προσοχή:

Οι τιμές του υετού που προκύπτουν από τα αριθμητικά προγνωστικά μοντέλα αποτελούν προγνωστικές εκτιμήσεις και μόνο. Βασίζονται δηλαδή σε συγκεκριμένες αρχικές συνθήκες και σε παραμετροποιήσεις, οι οποίες, λόγω της πολυπλοκότητας της ατμόσφαιρας, δεν είναι δυνατόν να αποδώσουν με απόλυτη ακρίβεια το τελικό αποτέλεσμα. Σε διαφορετική περίπτωση, δεν θα μιλούσαμε για πρόγνωση αλλά για βεβαιότητα.

Ωστόσο, τα προγνωστικά μοντέλα παρέχουν μια αξιόπιστη πρώτη εικόνα της αναμενόμενης εξέλιξης των φαινομένων. Εάν, για λόγους ενδεικτικής προσέγγισης και μόνο, επιχειρήσει κανείς να υπολογίσει έναν μέσο όρο των μέγιστων εκτιμήσεων υετού για το 24ωρο της Τετάρτης, λαμβάνοντας υπόψη τις τιμές από τα βασικότερα παγκόσμια μοντέλα, μπορεί να δει ότι βρίσκεται περίπου στην τιμή των 80 mm.

Πρέπει, ωστόσο, να τονίσω ότι μια τέτοια διαδικασία δεν αποτελεί επιστημονικά ορθό τρόπο πρόγνωσης για τη συνολική βροχόπτωση, αλλά χρησιμοποιείται αποκλειστικά για να δοθεί σε εσάς μια πρώτη, απλοποιημένη εκτίμηση. Στην πράξη, τα πραγματικά ύψη βροχής ενδέχεται να διαφοροποιηθούν, είτε προς χαμηλότερες είτε προς υψηλότερες τιμές, σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις των μοντέλων. Συνεπώς, τα στοιχεία αυτά λειτουργούν ως ενδεικτική κατεύθυνση και όχι ως τελική αποτύπωση των πραγματικών τιμών.

Θυμίζω ότι στην καταστροφική καταιγίδα της Αττικής της 21ης Ιανουαρίου 2026, που κόστισε τη ζωή σε μια γυναίκα στην Άνω Γλυφάδα και που κατέβηκαν οι βράχοι από το βουνό στους δρόμους, καταγράφηκαν ακόμη υψηλότερα ημερήσια ύψη βροχής σε περιοχές της Αττικής. Συγκεκριμένα, στον σταθμό του Παπάγου σημειώθηκαν 174 mm, ενώ πάνω από 140 mm καταγράφηκαν σε Χαλάνδρι, Βύρωνα, Δροσιά, Ηλιούπολη και Νομισματοκοπείο».