Οι κορυφαίοι καλλιτέχνες λένε το δικό τους «αντίο» στη Μαρινέλλα – «Εξαιρετική συνάδελφος, αδελφή, μάνα…»

Σίγησε η θρυλική φωνή που άλλαξε για πάντα το τραγούδι

Από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου της Μαρινέλλας, τα social media γέμισαν από αφιερώματα και μηνύματα αγάπης, με φίλους, θαυμαστές, συνεργάτες και συναδέλφους να την αποχαιρετούν με φωτογραφίες και συγκινητικά λόγια.

Με πορεία που σημάδεψε για δεκαετίες τη μουσική σκηνή, η Μαρινέλλα, μια από τις πιο σπουδαίες ερμηνεύτριες της χώρας, έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών.

Γιώργος Νταλάρας: Σ’ ευχαριστώ για όλα, μάνα



Ο Γιώργος Νταλάρας αποχαιρέτισε τη μεγάλη τραγουδίστρια με μια λακωνική αλλά γεμάτη συναίσθημα ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. «Σ’ ευχαριστώ για όλα, ΜΑΝΑ… Στο καλό!», έγραψε, συνοδεύοντας τα λόγια του με φωτογραφία από κοινές τους στιγμές.

Νάνα Μούσχουρη: Δεν θα χαθείς ποτέ από τις ζωές μας



Η Νάνα Μούσχουρη μοιράστηκε ένα απόσπασμα από την κοινή τους εμφάνιση σε εκπομπή του BBC, τον Μάιο του 1971, όπου τραγουδούσαν το «Μινόρε της Αυγής». «Μαρινέλλα μου, δε θα χαθείς ποτέ από τις ζωές μας. Θυμάμαι πάντα με αγάπη τα πρώτα μας βήματα. Καλό ταξίδι, αγαπημένη μου, με απέραντο θαυμασμό», έγραψε, πλαισιώνοντας το βίντεο με φωτογραφίες τους.

Χαρούλα Αλεξίου: «Αιώνια η μνήμη σου αδελφή μας»

Με ένα story στο Facebook είπε το δικό της αντίο η Χάρις Αλεξίου. «Δεν ξέρω τι λόγια να πω για να σε αποχαιρετήσω λατρεμένη μορφή. Όλα είναι κατώτερα του μεγέθους σου. Αιώνια η μνήμη σου αδελφή μας», έγραψε, επιλέγοντας ως μουσική υπόκρουση τη μεγάλη επιτυχία της Μαρινέλλας «Καμιά φορά» και μια χαρακτηριστική φωτογραφία της.

Άννα Βίσση: Αντίο φωνή, αντίο ντίβα



Η Άννα Βίσση επέλεξε έναν απόλυτα λιτό και προσωπικό τρόπο για να πει το δικό της «αντίο». Ανέβασε μια ασπρόμαυρη φωτογραφία της Μαρινέλλας από τα νεανικά της χρόνια, πάνω στην οποία έγραψε: «Αντίο φωνή, αντίο ντίβα, αντίο δασκάλα, αντίο Μαρινέλλα».

Γλυκερία: Το φως σου θα μας οδηγεί πάντα, σ’ αγαπώ



Η Γλυκερία στάθηκε στη σημασία της Μαρινέλλας για το ελληνικό τραγούδι και στις πρωτιές της στη σκηνή. «Ένα αντίο… Στη γυναίκα που άνοιξε δρόμους, την πρωτοπόρο, τη μεγάλη τραγουδίστρια που μας έκανε να ονειρευόμαστε. (…) Το κενό είναι δυσαναπλήρωτο, αλλά το φως σου θα μας οδηγεί πάντα. Σ’ αγαπώ!», σημείωσε, ευχαριστώντας τη για τη γενναιοδωρία και τις στιγμές που μοιράστηκαν.

Μάριος Φραγκούλης: Μια φωνή που ήρθε από τον ουρανό



Ο Μάριος Φραγκούλης ανάρτησε φωτογραφίες από την εποχή της συνεργασίας τους, μιλώντας για «μια τόσο σπουδαία φωνή, μια τόσο μεγάλη καρδιά, μια μοναδική προσωπικότητα». Τη χαρακτήρισε «φωνή που δεν ήταν του Ωδείου αλλά ήρθε από τον ουρανό, ένα θείο δώρο», που ένωσε τον κόσμο με το μοναδικό ερμηνευτικό της μέταλλο και κράτησε στους ώμους της πολλές γενιές.

Άλκηστις Πρωτοψάλτη: Η απουσία σου κάνει κρότο



Με μια συγκινητική ανάρτηση, η Άλκηστις Πρωτοψάλτη αποχαιρέτησε «την αιώνια φωνή, τη μοναδική, τη φίλη, τη γυναίκα που σημάδεψε τη γενιά μου με το ταλέντο και το μπρίο της». «Τώρα θ’ αλλάξεις ουρανό μα! Η ΑΠΟΥΣΙΑ ΣΟΥ ΚΑΝΕΙ ΚΡΟΤΟ εδώ και πολύ καιρό. (…) Θα ζεις στις καρδιές μας για πάντα», έγραψε, ανεβάζοντας και φωτογραφίες από την τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004.

Αντώνης Ρέμος: Καλό ταξίδι στο φως ψυχή μου

Ο Αντώνης Ρέμος, με τον οποίο τους συνέδεε χρόνια κοινής πορείας και αγάπης, δημοσίευσε μια φωτογραφία που τους δείχνει αγκαλιά. «Μαρινέλλα μου, σε αγάπησα, σε αγαπώ και θα σε αγαπώ για πάντα. Καλό ταξίδι στο φως ψυχή μου», έγραψε στο instastory του.

Πέγκυ Ζήνα: Πόσο λίγο μου μοιάζει ένα ευχαριστώ

Η Πέγκυ Ζήνα την αποχαιρέτισε με ένα μακροσκελές, βαθιά προσωπικό κείμενο, ευχαριστώντας τη για όσα της έμαθε και για την αγάπη της. Μίλησε για τη «μεγαλύτερη και πιο λαμπερή» παρουσία, για τη γυναίκα που έφερε πρώτη το μιούζικαλ στις πίστες και μετέτρεψε τα μπουζούκια σε music hall, αλλά και για τη «μάνα για όλους» που με τις συμβουλές της τη βοήθησε να ξαναβρεί τη φωνή της.

Ελευθερία Αρβανιτάκη: Μια εξαιρετική συνάδελφος σήμερα έφυγε απ’ τη ζωή

Η Ελευθερία Αρβανιτάκη μοιράστηκε φωτογραφίες από τις πρόβες της τελετής λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, όπου ποζάρουν μαζί με τη Μαρινέλλα, τη Χαρούλα, τη Δήμητρα, την Άλκηστη και την Άννα. «Μια σπουδαία φωνή, μια ακούραστη ερμηνεύτρια, μια εμβληματική τραγουδίστρια (…) μια εξαιρετική συνάδελφος σήμερα έφυγε απ’ τη ζωή. (…) Θα ζει για πάντα μέσα από τα τραγούδια της και τις μεγάλες ερμηνείες της. Καλό ταξίδι Μαρινέλλα μας», έγραψε.

Μιχάλης Χατζηγιάννης: Τεράστιο κεφάλαιο της σύγχρονης μουσικής

Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης μίλησε για «τη μεγάλη Κυρία του ελληνικού τραγουδιού» και για την ευγνωμοσύνη που νιώθει που τη γνώρισε. Τη χαρακτήρισε «τεράστιο κεφάλαιο της σύγχρονης μουσικής», σημειώνοντας ότι κρατά στην καρδιά του όλες τις στιγμές που μοιράστηκαν.

Έλενα Παπαρίζου: Δεν θα ξεχαστείς ποτέ… γιατί θα σε τραγουδάω για πάντα

Η Έλενα Παπαρίζου αναφέρθηκε στη Μαρινέλλα ως δασκάλα και έμπνευση. «Για μένα δεν ήσουν απλώς μια σπουδαία φωνή στο ελληνικό τραγούδι, ήσουν δασκάλα, έμπνευση (…) Δεν θα ξεχαστείς ποτέ… γιατί θα σε τραγουδάω για πάντα. Καλό σου ταξίδι Μαρινέλλα της καρδιάς μας», έγραψε, θυμίζοντας και τις φορές που στάθηκαν μαζί στη σκηνή.

Κώστας Μακεδόνας: Θα είσαι πάντα στην καρδιά μου

Ο Κώστας Μακεδόνας τη σύστησε ως «δασκάλα» και «αγαπημένη φίλη», ευχαριστώντας την δημόσια. «Σ’ ευχαριστώ για όλα. Θα είσαι πάντα στην καρδιά μου. Μόνο ωραία έχω να θυμάμαι από σένα», έγραψε στην ανάρτησή του.

Γιάννης Κότσιρας: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ουρανό

Ο Γιάννης Κότσιρας ανάρτησε κοινή τους φωτογραφία, γράφοντας: «Καλό σου ταξίδι υπέροχη κυρία μας. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ουρανό. Σ’ ευχαριστούμε για όλα».

Σταμάτης Κραουνάκης: Αντίο Κυρία Μαρινέλλα

Ο Σταμάτης Κραουνάκης δημοσίευσε μια παλιά, κοινή τους φωτογραφία, συνοδεύοντάς την με τη φράση «Αντίο Κυρία Μαρινέλλα».

Δημήτρης Μπάσης: Ήταν μια ξεχωριστή ιστορία στην ελληνική μουσική σκηνή

Ο Δημήτρης Μπάσης στάθηκε στην ερμηνευτική της δύναμη. «Η Μαρινέλλα δεν ήταν μόνο μια σπουδαία φωνή. Ήταν μια ξεχωριστή ιστορία στην ελληνική μουσική σκηνή», σημείωσε, τονίζοντας πως είχε την τύχη να τη γνωρίσει και να συνεργαστεί μαζί της και πως δεν θα την ξεχάσουν ποτέ.

Στέφανος Κορκολής: Σπουδαία Μαρινέλλα όλων μας

«Θα σε θυμάμαι και θα σε αγαπώ για πάντα. Σπουδαία Μαρινέλλα όλων μας!», έγραψε ο Στέφανος Κορκολής σε δική του ανάρτηση, αναρτώντας φωτογραφία της σπουδαίας ερμηνεύτριας.

Θανάσης Βασιλόπουλος: Δεν θα σε ξεχάσω ποτέ

Ο Θανάσης Βασιλόπουλος σημείωσε: «Δεν θα σε ξεχάσω ποτέ… καλό ταξίδι, σ’ ευχαριστώ», συνοδεύοντας τα λόγια του με φωτογραφία από κοινές τους μουσικές στιγμές.

Τέλος, η δισκογραφική της Panik Records, από την οποία είχε κυκλοφορήσει και η ζωντανή ηχογράφηση στο «Ξύπνα Γληγόρη» σε σύνθεση του Γιώργου Θεοφάνους, αποχαιρέτισε τη μεγάλη κυρία του τραγουδιού με μια λιτή ανάρτηση: «Μαρινέλλα 1938–2026. Αντίο στη σπουδαία Κυρία του ελληνικού τραγουδιού».

Χρήστος Μάστορας: Μαρινέλλα, σε ευχαριστούμε που άλλαξες τον κόσμο μας

Ο Χρήστος Μάστορας αναφέρθηκε στην «επανάσταση μιας παντελονάτης γυναίκας» που ύψωσε ανάστημα σε μια συντηρητική κοινωνία. «Μαρινέλλα, σε ευχαριστούμε που άλλαξες τον κόσμο μας με τον πιο ουσιαστικό τρόπο. Με τη φωνή σου για σημαία και το τσαγανό σου απελευθέρωσες και ένωσες τις ψυχές όλων μας», έγραψε.