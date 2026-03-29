Κύκλωμα απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ: Στη φυλακή τέσσερις κατηγορούμενοι μετά από μαραθώνια διαδικασία

Κατηγορούμενοι επιχειρηματίες φέρονται να ισχυρίστηκαν πως δεν γνώριζαν καν την εμπλοκή τους στη υπόθεση δηλώνοντας σοκαρισμένοι και θύματα του κυκλώματος

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν τέσσερις από τους συνολικά 15 που απολογούνταν ως τα ξημερώματα κατηγορούμενοι ως μέλη του κυκλώματος απάτης που φέρεται να ζημίωσε με 33 εκατ. ευρώ το Δημόσιο μέσω εικονικών τιμολογίων και εικονικών εταιρειών.

Μετά από μια μαραθώνια διαδικασία αποφασίστηκε οι υπόλοιποι 11 να αφεθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και εγγυοδοσία από 10 έως 50 χιλιάδες ευρώ, κατά περίπτωση, όπως και οι επτά συγκατηγορούμενοι τους οι οποίοι απολογήθηκαν την Παρασκευή μεταξύ των οποίων και ο γνωστός TikToker.

Το δρόμο για τη φυλακή πήραν οι δύο κατηγορούμενοι λογιστές και ένας διαφημιστής που φέρονται να έχουν κεντρικό ρόλο στην υπόθεση αλλά και ένας πρώην παίκτης γνωστού ριάλιτι.

Πληροφορίες αναφέρουν πως οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις βαρύτατες κατηγορίες, για σειρά κακουργηματικών πράξεων, που τους αποδίδονται «δείχνοντας» προς τους συγκατηγορουμένους τους λογιστές.

Η οργάνωση εμφανίζεται να δρούσε τουλάχιστον τα οκτώ τελευταία χρόνια έχοντας δημιουργήσει ένα πλέγμα 226 νόμιμων και «μαϊμού» εταιρειών.

Κατηγορούμενοι επιχειρηματίες φέρονται να ισχυρίστηκαν πως δεν γνώριζαν καν την εμπλοκή τους στη υπόθεση δηλώνοντας σοκαρισμένοι και θύματα του κυκλώματος.

«Έχουν πλαστογραφήσει μέχρι και την ταυτότητα μου. Έχουν ανοίξει επιχειρήσεις στο όνομα μου τις οποίος αγνοούσα παντελώς» φέρεται να ισχυρίστηκε απολογούμενος ένας από τους επιχειρηματίες ο οποίος υποστήριξε πως μέσα από τη δικογραφία «ανακάλυψα ότι κυκλοφορεί ταυτότητα αστυνομικού με την δική μου φωτογραφία και με αλβανικής καταγωγής στοιχεία». «Είμαι σοκαρισμένος» φέρεται να είπε την ώρα που συγκατηγορούμενη του, σύμφωνα με πληροφορίες , περιέγραψε πως το 2023 προσέγγισαν την ίδια και το σύζυγο της και τους πρότειναν «να βγάλουμε χρήματα και να μην ταλαιπωρούμαστε».

«Κάποιος που γνωρίσαμε σε μία καφετέρια μαζί με το σύζυγό μου μας είπε πως αν θέλουμε να βγάλουμε χρήματα και να μην ταλαιπωρούμαστε να μας γνωρίσει σε ένα λογιστικό γραφείο και να μας πει τι να κάνουμε» φέρεται να είπε και υποστήριξε πως τους πήγε σε ένα λογιστικό γραφείο , στη Γλυφάδα όπου τους γνώρισε συγκατηγορούμενο τους λογιστής.«Μας ζήτησε τους κωδικούς taxisnet για να ανοίξουμε ένα μαγαζί ο καθένας, στο όνομά μας. Κανονίσαμε να μας δίνει κάθε μήνα 500 ή 600 ή 700 ευρώ στον καθένα. Μου είχε πει ότι άνοιξαν στο όνομά μου ένα beach bar στη Ρόδο. Στον άντρα μου είχε ανοίξει ένα σουβλατζίδικο στο όνομά του στην Αθήνα», φέρεται να ανέφερε στην απολογία της.

Με τη σειρά του, ένας από τους κατηγορούμενους λογιστές φέρεται να ισχυρίστηκε ότι δεν έχει καμία σχέση με το κύκλωμα. «Οποιαδήποτε λογιστική δραστηριότητα μου ήταν σύννομη», είπε σύμφωνα με πληροφορίες.

Τη γραμμή της άρνησης εμφανίζεται να κράτησε και ο κατηγορούμενος διαφημιστής ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, στην απολογία του ανέφερε πως η δουλειά του ήταν να κάνει προώθηση ενεργειών στις επιχειρήσεις.

«Δεν έχω καμία σχέση με τα λογιστικά. Δεν έχω στήσει καμία εταιρεία "φάντασμα". Εγώ είμαι ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας μου και έχει πραγματική λειτουργία» φέρεται να είπε και κατέθεσε τα σχετικά έγγραφα για να ενισχύσει τους ισχυρισμούς του, ωστόσο , φαίνεται πως δεν έπεισε καθώς αποφασίστηκε η προσωρινή του κράτηση.

Συνολικά και τις δύο ημέρες που διήρκεσαν οι απολογίες, απολογήθηκαν 22 κατηγορούμενοι ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται επιπλέον 18 πρόσωπα.

Μαρία Ζαχαροπούλου