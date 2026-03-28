Γυαλιά-καρφιά τα έκαναν ξημερώματα κουκουλοφόροι σε μαγαζί στην Θεσσαλονίκη

Πέταξαν αντικείμενα ενώ υπήρξε και συμπλοκή με θαμώνες

Ομάδα ατόμων με καλυμμένα χαρακτηριστικά εισήλθε σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος περί τις πέντε τα ξημερώματα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην οδό Ολύμπου.

Τα εν λόγω άτομα πετούσαν αντικείμενα ενώ υπήρξε και συμπλοκή με θαμώνες του καταστήματος. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας. Ένα άτομο τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπανικολάου, ενώ η ΕΛΑΣ προχώρησε σε δύο προσαγωγές, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.