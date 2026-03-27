Αθώα λόγω αμφιβολιών η 77χρονη που κατηγορείτο ότι χτύπησε τον 82χρονο σύζυγό της

0

Είχε προηγηθεί καταγγελία από τον γιο τους

Αθώα λόγω αμφιβολιών κρίθηκε 77χρονη η οποία παραπέμφθηκε να δικαστεί με την αυτόφωρη διαδικασία στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, κατηγορούμενη ότι χτύπησε τον 82χρονο σύζυγό της που αντιμετωπίζει κινητικά προβλήματα.

Είχε προηγηθεί καταγγελία από τον γιο τους, ενώ η ηλικιωμένη κατηγορείτο, εκτός από την πράξη της ενδοοικογενειακής απλής σωματικής βλάβης, και για παραβίαση περιοριστικού όρου, συνδεόμενου με ανάλογο περιστατικό πριν από λίγο καιρό.

Ο 82χρονος δεν παρέστη στο δικαστήριο και η κατάθεσή του διαβάστηκε. «Από το πρωί ξεκινήσαμε να λογοφέρνουμε για ασήμαντο λόγο, όμως το απόγευμα μού κατάφερε χτυπήματα στη μύτη και στην αριστερή πλευρά του προσώπου. Κάλεσα τον γιο μου να ζητήσω βοήθεια», κατέθεσε στην αστυνομία, τονίζοντας ότι δεν επιθυμεί την ποινική δίωξη της συζύγου του, παρά μόνο «να σταματήσει να με χτυπάει».

Η 77χρονη στην απολογία της είπε ότι σύζυγός της εξαρτάται από ‘κείνη. «Να μαγειρέψω, να πλύνω, να του τα ετοιμάζω όλα; Πως να μην είμαι στο σπίτι μαζί του;» διερωτήθηκε αναφερόμενη στον περιοριστικό όρο που της είχε επιβληθεί για το προγενέστερη καταγγελία, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Η ίδια αρνήθηκε την κατηγορία ότι τον χτύπησε, λέγοντας μεταξύ άλλων τα εξής: «Θέλω να είμαι μαζί του. Θέλω να τα βρούμε, δεν θέλω να μαλώνουμε και περισσότερο για το παιδί μας. Θέλω να μην ξαναέρθω στα δικαστήρια, ούτε εγώ ούτε ο άντρας μου».