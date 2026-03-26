ΟΑΣΘ με νέα πρόστιμα έως 100 ευρώ για όσους κινούνται χωρίς εισιτήριο

Στο μισό πέφτει η επιβάρυνση αν ο παραβάτης αγοράσει κάρτα διαδρομών

ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ Νέα διάταξη αυστηροποιεί το πλαίσιο για την εισιτηριοδιαφυγή στα λεωφορεία του ΟΑΣΘ

Το πρόστιμο ορίζεται στα 100 ευρώ για κανονικό και στα 50 ευρώ για μειωμένο κόμιστρο

Η επιβάρυνση μπορεί να μειωθεί στο μισό με αγορά κάρτας απεριορίστων διαδρομών

Ο οργανισμός συνδέει τη ρύθμιση με την ενίσχυση εσόδων και τη βελτίωση υπηρεσιών

Σε αυστηροποίηση του πλαισίου για την αντιμετώπιση της εισιτηριοδιαφυγής προχωρεί το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, με νέα διάταξη που ψηφίστηκε και προβλέπει αυξημένα πρόστιμα για τους παραβάτες στα αστικά λεωφορεία του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, δηλαδή του ΟΑΣΘ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του οργανισμού, το πρόστιμο για τους επιβάτες που μετακινούνται χωρίς κανονικό εισιτήριο διαμορφώνεται πλέον στα 100 ευρώ, ενώ για όσους δικαιούνται μειωμένο κόμιστρο ορίζεται στα 50 ευρώ.

Η ίδια ρύθμιση προβλέπει και δυνατότητα μείωσης του προστίμου στο μισό, εφόσον ο παραβάτης προχωρήσει στην αγορά κάρτας απεριορίστων διαδρομών. Με αυτόν τον τρόπο, το νέο πλαίσιο συνδυάζει την αυστηροποίηση των ελέγχων με ένα κίνητρο συμμόρφωσης για τους επιβάτες.

Η στόχευση της νέας παρέμβασης

Κατά τον ΟΑΣΘ, η παρέμβαση εντάσσεται στη συνολική προσπάθεια περιορισμού της εισιτηριοδιαφυγής και ενίσχυσης των εσόδων του οργανισμού, με τελικό στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς το επιβατικό κοινό.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του οργανισμού, Κώστας Ταγγίρης, απευθύνει έκκληση για συμμόρφωση και καλεί τους πολίτες να χρησιμοποιούν και να επικυρώνουν εισιτήριο σε κάθε μετακίνηση.

Όπως σημειώνει, στη Θεσσαλονίκη ισχύει ένα από τα φθηνότερα εισιτήρια στην Ευρώπη, στα 60 λεπτά για το κανονικό και στα 30 λεπτά για το μειωμένο. Κατά τον ίδιο, πρόκειται για μια καθαρά κοινωνική πολιτική, η οποία πρέπει να στηριχθεί από το σύνολο των επιβατών.

Το μήνυμα προς τους επιβάτες

Ο κ. Ταγγίρης υπογραμμίζει ακόμη ότι η αύξηση των προστίμων δεν έχει τιμωρητικό χαρακτήρα, αλλά αποσκοπεί στην καλλιέργεια συνείδησης και σεβασμού απέναντι στους συνεπείς επιβάτες και στον οργανισμό.

Στο ίδιο πλαίσιο, επισημαίνει ότι δεν υπάρχει λόγος, όπως αναφέρει, να ρισκάρει κάποιος να πληρώσει 100 ευρώ, όταν μπορεί με ελάχιστο κόστος να μετακινείται νόμιμα με το εισιτήριο που προβλέπεται.

Παράλληλα, ο ΟΑΣΘ συνδέει άμεσα τα έσοδα από τα εισιτήρια με τη λειτουργία και την ανάπτυξη του δικτύου, τονίζοντας ότι συμβάλλουν στην ανανέωση του στόλου, στην ενίσχυση του προσωπικού και στη βελτίωση των υποδομών.

Άμεση εφαρμογή της ρύθμισης

Η νέα ρύθμιση αναμένεται να τεθεί άμεσα σε εφαρμογή, με τον οργανισμό να προβάλλει ως βασικό στόχο τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των αστικών συγκοινωνιών και την παροχή καλύτερων υπηρεσιών στους πολίτες της Θεσσαλονίκης.

Για τον ΟΑΣΘ, η ενίσχυση της εισπραξιμότητας αποτελεί κρίσιμο κρίκο ώστε το σύστημα αστικών μεταφορών να αποκτήσει μεγαλύτερη οικονομική αντοχή και να στηρίξει τις επόμενες παρεμβάσεις στο συγκοινωνιακό έργο της πόλης.