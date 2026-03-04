Εικόνες εγκατάλειψης και υγειονομικής βόμβας αποκάλυψε ο έλεγχος των αρχών σε μονοκατοικία σε χωριό του δήμου Θέρμης, όπου 68 σκυλιά ζούσαν κάτω από άθλιες συνθήκες. Η επιχείρηση, που πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί παρουσία Πταισματοδίκη, οδήγησε στη σύλληψη ενός 55χρονου και στην επιβολή διοικητικών προστίμων που ζαλίζουν, φτάνοντας συνολικά τις 68.500 ευρώ.
Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, η κατάσταση στον αύλειο χώρο και το εσωτερικό της οικίας ήταν δραματική. Οι αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Θέρμης, σε συνεργασία με κτηνιάτρους και υπαλλήλους της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας, βρέθηκαν αντιμέτωποι με έναν χώρο γεμάτο περιττώματα, έντονη δυσοσμία και πρόχειρες, αυτοσχέδιες περιφράξεις που έθεταν σε κίνδυνο την ασφάλεια των ζώων.
Παραβάσεις και υγειονομικοί κίνδυνοι
Ο 55χρονος ένοικος της μονοκατοικίας κατηγορείται για σοβαρές παραβάσεις της νομοθεσίας περί ευζωίας ζώων συντροφιάς, καθώς και για παραβίαση του Υγειονομικού Κανονισμού. Η έρευνα έδειξε ότι δεν διασφαλιζόταν στο ελάχιστο ένα υγιεινό περιβάλλον διαβίωσης, με την ακαθαρσία στο εσωτερικό του σπιτιού να καθιστά την κατάσταση ανυπόφορη τόσο για τα τετράποδα όσο και για τη δημόσια υγεία της περιοχής.
Η κινητοποίηση των αρχών ήταν άμεση μετά από επώνυμες καταγγελίες κατοίκων της περιοχής. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές, ενώ τα ζώα αναμένεται να εξεταστούν περαιτέρω για την κατάσταση της υγείας τους.