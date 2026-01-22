Σοκ στην Ελευσίνα: Βρέθηκε νεκρό ζευγάρι ηλικιωμένων και πεθαμένα τα σκυλιά τους

0

Τι εξετάζουν οι αρχές

Στο πένθος έχει βυθιστεί η γειτονιά της οδού Χαριλάου στην Ελευσίνα, καθώς ένα ηλικιωμένο ζευγάρι άφησε την τελευταία του πνοή μέσα στο ίδιο του το σπίτι μαζί με τα σκυλιά του. Οι πρώτες εκτιμήσεις των αρχών δείχνουν πως ο θάνατός τους προήλθε από αναθυμιάσεις, οι οποίες κατέκλυσαν τον εσωτερικό χώρο της κατοικίας τους.

Η κινητοποίηση των αρχών ήταν άμεση, με περιπολικά, οχήματα της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ να καταφθάνουν στο σημείο. Οι διασώστες που μπήκαν στο σπίτι βρέθηκαν μπροστά στο μακάβριο θέαμα, εντοπίζοντας τους δύο ηλικιωμένους χωρίς τις αισθήσεις τους.

Η διαρροή γκαζιού φαίνεται να είναι η κύρια αιτία που οδήγησε στο μοιραίο συμβάν, καθώς οι θανάσιμες αναθυμιάσεις παγίδευσαν το ζευγάρι χωρίς να προλάβουν να αντιδράσουν.

Αυτή την ώρα, οι ειδικοί της Πυροσβεστικής ερευνούν εξονυχιστικά τον χώρο για να διαπιστώσουν αν το πρόβλημα ξεκίνησε από κάποια συσκευή θέρμανσης ή άλλο οικιακό μέσο. Η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη από την Αστυνομία, η οποία συγκεντρώνει στοιχεία για να ρίξει φως στις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες γράφτηκε ο επίλογος για τους δύο συμπολίτες μας.