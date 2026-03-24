Συναγερμός στη Λέσβο με πέντε επιβεβαιωμένα κρούσματα αφθώδους πυρετού

0

Άμεση θανάτωση ζώων και αυστηρά περιοριστικά μέτρα για τον έλεγχο της νόσου

ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ Εντοπισμός τριών νέων κρουσμάτων σε εκτροφές προβάτων και βοοειδών στη Λέσβο.

Απόφαση για καθολική θανάτωση των ζώων στις μολυσμένες εκμεταλλεύσεις.

Επιβολή ζώνης προστασίας 3 χιλιομέτρων με πλήρη απαγόρευση μετακινήσεων.

Αυστηροί έλεγχοι στη διάθεση κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων στο νησί.

Δραστικά μέτρα περιορισμού της διασποράς

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρίσκεται η κτηνοτροφία στη Λέσβο, καθώς η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) επιβεβαίωσε τρία νέα κρούσματα αφθώδους πυρετού. Με την προσθήκη αυτών, ο συνολικός αριθμός των μολυσμένων εκτροφών ανέρχεται πλέον σε πέντε, αφορώντας τόσο πρόβατα όσο και βοοειδή, γεγονός που αναγκάζει τις αρχές στη λήψη ακραίων μέτρων καταστολής.

Η βασική στρατηγική για την αναχαίτιση της νόσου προβλέπει την άμεση θανάτωση όλων των ζώων των ευαίσθητων ειδών στις μονάδες που κηρύχθηκαν μολυσμένες. Παράλληλα, ξεκινά η διαδικασία καταστροφής των πτωμάτων και η σχολαστική απολύμανση των εγκαταστάσεων και των οχημάτων μεταφοράς. Όλα τα αποθέματα προϊόντων, από γάλα και κρέας μέχρι ζωοτροφές και κόπρο, απομονώνονται ή καταστρέφονται για να εκμηδενιστεί η πιθανότητα περαιτέρω μετάδοσης του ιού.

Ζώνη προστασίας και απαγορεύσεις κυκλοφορίας

Γύρω από τις εστίες μόλυνσης έχει οριστεί ζώνη προστασίας ακτίνας 3 χιλιομέτρων, όπου εφαρμόζεται αυστηρό πρωτόκολλο επιτήρησης. Στη ζώνη αυτή απαγορεύεται ρητά η μεταφορά ζώων προς σφαγή, η μετακίνηση μεταξύ εκμεταλλεύσεων, καθώς και κάθε είδους εμποροπανήγυρη ή έκθεση. Οι κτηνιατρικές υπηρεσίες διενεργούν τακτικές επιθεωρήσεις και καταγραφή του ζωικού κεφαλαίου, ενώ έχει ανασταλεί κάθε δραστηριότητα τεχνητής σπερματέγχυσης και συλλογής γενετικού υλικού.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αγορά, καθώς το νωπό κρέας και τα γαλακτοκομικά προϊόντα που παράγονται εντός της ζώνης προστασίας μπορούν να διατεθούν μόνο εντός της Λέσβου, υπό αυστηρές προϋποθέσεις και κατόπιν ειδικής άδειας από το Τοπικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας. Τα μέτρα αυτά αποσκοπούν στην προστασία της εγχώριας παραγωγής και στην αποτροπή επέκτασης της νόσου στην υπόλοιπη χώρα.

Οικονομικές επιπτώσεις και κτηνιατρικός έλεγχος

Η εμφάνιση του αφθώδους πυρετού αποτελεί ισχυρό πλήγμα για την τοπική οικονομία, δεδομένου ότι η Λέσβος διαθέτει σημαντικό ζωικό κεφάλαιο. Οι αρχές απευθύνουν έκκληση στους κτηνοτρόφους για πλήρη συνεργασία και πιστή τήρηση των οδηγιών καθαρισμού και απολύμανσης. Η διάρκεια των περιορισμών θα εξαρτηθεί από την πορεία των εργαστηριακών ελέγχων και την αποτελεσματικότητα των μέτρων στη μείωση του ιικού φορτίου στην περιοχή.