Ποινική δίωξη για βαριά κακουργήματα στο κύκλωμα με τα εικονικά τιμολόγια

Στον ανακριτή οι 22 κατηγορούμενοι για τη ζημία των 33 εκατ. ευρώ στο Δημόσιο

ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ Δίωξη για εγκληματική οργάνωση, απάτη, ξέπλυμα χρήματος και φοροδιαφυγή.

Δίκτυο 226 εταιρειών χρησιμοποιήθηκε για την έκδοση εικονικών παραστατικών.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες γνωστός TikToker, πρώην παίκτης ριάλιτι και μοντέλα.

Κεντρικός ο ρόλος τεσσάρων λογιστών στη διαχείριση των εταιρειών-κελυφών.

Βαρύτατο κατηγορητήριο αντιμετωπίζουν οι 22 συλληφθέντες που φέρονται ως μέλη εκτεταμένου κυκλώματος οικονομικής απάτης, η οποία προκάλεσε ζημία ύψους 33 εκατ. ευρώ στα κρατικά ταμεία. Ο Εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για σειρά κακουργηματικών πράξεων, με τους κατηγορούμενους να οδηγούνται ενώπιον του ανακριτή στα δικαστήρια της Σχολής Ευελπίδων προκειμένου να λάβουν προθεσμία για τις απολογίες τους.

Το δίκτυο των 226 εταιρειών και η μεθοδολογία

Η έρευνα των αρχών αποκάλυψε έναν δαιδαλώδη μηχανισμό που αποτελούνταν από 226 οντότητες. Το δίκτυο περιλάμβανε επιχειρήσεις με πραγματική δραστηριότητα, εικονικές εταιρείες, καθώς και εταιρείες-κελύφη (shell companies). Κομβικό ρόλο στην οργάνωση φέρονται να είχαν τέσσερις λογιστές, οι οποίοι είχαν αναλάβει τη διαχείριση των νομικών προσώπων και την καταχώρηση παραπλανητικών στοιχείων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ).

Η δίωξη περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, τα αδικήματα της συγκρότησης και διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης, της απάτης και της πλαστογραφίας από κοινού. Επιπλέον, οι κατηγορούμενοι βαρύνονται με την κατηγορία της φοροδιαφυγής μέσω έκδοσης και αποδοχής εικονικών στοιχείων για ανύπαρκτες συναλλαγές, καθώς και για τη διακεκριμένη περίπτωση νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα βρώμικου χρήματος).

Γνωστά πρόσωπα της δημοσιότητας μεταξύ των εμπλεκομένων

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η σύνθεση της ομάδας των κατηγορουμένων, καθώς σε αυτήν περιλαμβάνονται πρόσωπα με έντονη παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και την τηλεόραση. Ανάμεσά τους βρίσκεται ένας ιδιαίτερα δημοφιλής TikToker και επιχειρηματίας, ένας πρώην συμμετέχων σε ριάλιτι τηλεοπτική εκπομπή, ο οποίος δραστηριοποιείται στον κλάδο των κέντρων ευεξίας, καθώς και δύο γνωστά μοντέλα.

Εκτός από τα κακουργήματα, ασκήθηκαν διώξεις και για πλημμελήματα που αφορούν τη μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών εισφορών, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις εντοπίστηκαν και παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών για ιδία χρήση. Οι εμπλεκόμενοι αναμένεται να αναπτύξουν τους υπερασπιστικούς τους ισχυρισμούς τις επόμενες ημέρες, καθώς η δικαστική έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη για τον εντοπισμό τυχόν περαιτέρω διασυνδέσεων του κυκλώματος.

Μαρία Ζαχαροπούλου