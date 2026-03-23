Επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. για την εξάρθρωση κυκλώματος που διέπραττε απάτες εκατομμυρίων σε βάρος του ΕΦΚΑ

Πασίγνωστος TikToker και επιχειρηματίας της εστίασης στους συλληφθέντες

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί της Δευτέρας αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σε περιοχές της Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε απάτες εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του ΕΦΚΑ και φοροδιαφυγή περίπου 11 εκατ. ευρώ μέσω εικονικών εταιρειών και τιμολογίων.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 22 συλλήψεις λογιστών, επιχειρηματιών και «αχυρανθρώπων», ενω οι έρευνες συνεχίζονται.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι ένας πασίγνωστος TikToker και επιχειρηματίας της εστίασης.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα: πρώην παίκτης ριάλιτι μαγειρικής, μοντέλο, ηθοποιός και άλλοι.