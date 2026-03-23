Δίκη για τα Τέμπη: Η εισαγγελέας πρότεινε να απορριφθεί αίτημα για διακοπή

Γιατί διαμαρτύρονται οι συνήγοροι προς υποστήριξη της κατηγορίας

Αίτημα για διακοπή της σημερινής συνεδρίασης της δίκης για το δυστύχημα των Τεμπών με βάση το άρθρο 22 παρ.4 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών υπέβαλε ο πρόεδρος της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος κ. Ανδρέας Κουτσόλαμπρος.

Η εισαγγελέας πρότεινε να απορριφθεί το αίτημα επειδή, όπως ανέφερε, «δεν υπάρχει χώρος εφαρμογής της συγκεκριμένης διάταξης διότι οι λόγοι που επικαλούνται δεν είναι προσωρινοί».

Το δικαστήριο διέκοψε προκειμένου να συσκευθεί επί της προτάσεως της εισαγγελέως.

Νωρίτερα η πρόεδρος ξεκίνησε να διαβάζει τα ονόματα των κατηγορουμένων, ωστόσο σταμάτησε μετά τις έντονες αντιδράσεις συνηγόρων που επιμένουν για τις συνθήκες διεξαγωγής της δίκης στην αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου.

Η εισαγγελέας της έδρας πρότεινε τη συνέχεια της προόδου της δίκης.

Οι συνήγοροι προς υποστήριξη της κατηγορίας διαμαρτύρονται για την πρόταση της προέδρου επισημαίνοντας πως τίθενται ζητήματα ασφαλούς διεξαγωγής της δίκης.

Η πρόεδρος απάντησε πως το δικαστήριο πρέπει να προχωρήσει με τη νομιμοποίηση των συνηγόρων.