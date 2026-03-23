Συνελήφθη 69χρονος οδηγός φορτηγού που επιχείρησε να δωροδοκήσει αστυνομικούς της Τροχαίας

Ο άνδρας φέρεται να πρόσφερε το ποσό των 50 ευρώ σε κάθε αστυνομικό του κλιμακίου ελέγχου

ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ Το περιστατικό συνέβη στον αυτοκινητόδρομο Θεσσαλονίκης - Ευζώνων.

Ο αλλοδαπός οδηγός πρόσφερε 50 ευρώ σε κάθε αστυνομικό.

Συνελήφθη άμεσα για απόπειρα δωροδοκίας.

Ένας 69χρονος αλλοδαπός, οδηγός φορτηγού, συνελήφθη χθες το μεσημέρι στον αυτοκινητόδρομο Θεσσαλονίκης - Ευζώνων, αφού επιχείρησε να δωροδοκήσει αστυνομικούς.

Η απόπειρα χρηματισμού

Ο 69χρονος, υπήκοος Κροατίας, σταμάτησε για έλεγχο από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, όταν διαπιστώθηκαν τροχονομικές παραβάσεις, ο οδηγός φέρεται να πρόσφερε το ποσό των 50 ευρώ σε κάθε αστυνομικό του κλιμακίου ελέγχου. Στόχος του ήταν να αποφύγει την επιβολή προστίμων και τη βεβαίωση των παραβάσεων.

Η άμεση σύλληψη

Οι αστυνομικοί, ενεργώντας στο πλαίσιο των καθηκόντων τους, απέρριψαν την πρόταση και προχώρησαν άμεσα στη σύλληψη του 69χρονου για απόπειρα δωροδοκίας. Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών, ενώ η δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνει και τις διαπραχθείσες τροχονομικές παραβάσεις.