Διαμαρτυρία από τους κτηνοτρόφους της Λέσβου με μπλόκο στον κόμβο στη Λάρσο

Για τα μέτρα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για τον αφθώδη πυρετό στα ζώα

Μπλόκο διαμαρτυρίας για τα μέτρα που λήφθηκαν στο νησί από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στήνεται σήμερα Κυριακή 22 Μαρτίου στις 12 το μεσημέρι στον κόμβο στη Λάρσο από τους κτηνοτρόφους της Λέσβου, οργανωμένο από την Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων και συνεταιρισμούς του νησιού.

Τον τόνο του σημερινού μπλόκου δίνει η ανακοίνωση του μεγάλου Αγροτικού και Αλιευτικού Συλλόγου του Μανταμάδου που αναφέρει «μια εβδομάδα μετά την επιβεβαίωση κρούσματος αφθώδους πυρετού και η κυβέρνηση μόνο μέτρα Lock down έχει ανακοινώσει. Αυτοί δεν έχουν πάρει ούτε ένα μέτρο για να προστατέψουν την παραγωγή.

Δεν υπάρχει καμία μέριμνα να ενισχυθεί η ιχνηλάτηση και ο έλεγχος με επιπλέον κτηνιάτρους. Ούτε το υπουργείο έστειλε κτηνιάτρους, ούτε η περιφέρεια έκανε κάποια έκτακτη πρόσληψη. Στη ζώνη των τριών χιλιομέτρων έχει ελεγχθεί μετά από έξι μέρες και υπεράνθρωπη προσπάθεια της υποστελεχωμένης κτηνιατρικής υπηρεσίας μόνο το 50% των κτηνοτρόφων.

Η απολύμανση σε μεγάλο βαθμό γίνεται με πρωτοβουλία κτηνοτρόφων και φορέων που από μόνοι τους ενεργοποιούν τις απολυμαντικές τάφρους.

Αποζημιώσεις δεν έχουν ανακοινωθεί. Αυτή τη στιγμή δεν διατίθεται, κρέας και το κόστος τον κοπαδιών αυξάνεται, λόγω των περιορισμών, ενώ το γάλα ξέρουμε ότι θα διατεθεί μέχρι την Δευτέρα. Όλα αυτά είναι μια θηλιά στο λαιμό του παραγωγού. Σε λίγο δεν θα μπορεί να ταΐσει τα ζώα, αφού δεν θα μπορεί να πληρώσει. Ούτε για τον πληγέντα υπάρχει κάποια συγκεκριμένη ανακοίνωση. Η ανακοίνωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης δεν δίνει καμία συγκεκριμένη δέσμευση».

Ας σημειωθεί ότι χθες το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ανακοίνωσε ότι «με κοινή υπουργική απόφαση, οι υπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης και Οικονομικών ανοίγουν τον δρόμο για την αποζημίωση των τυροκομικών επιχειρήσεων της Λέσβου με τις τρέχουσες τιμές, προκειμένου να συνεχίσουν να παραλαμβάνουν και να διαχειρίζονται το αιγοπρόβειο γάλα από τους κτηνοτρόφους του νησιού μας. Στόχος είναι να παραμείνουν σε λειτουργία τα τυροκομεία και να διασφαλιστεί η διάθεση της παραγωγής».

Το γεγονός έδωσε παράταση στο σοβαρό πρόβλημα της διάθεσης 250 τόνων γάλακτος καθημερινά, αφού οι τυροκόμοι της Λέσβου αποφάσισαν να ανοίξουν τα τυροκομεία τους και να παραλάβουν το παραγόμενο γάλα μέχρι το μεσημέρι αύριο Δευτέρα 23 Μαρτίου. Ας σημειωθεί ότι στις 10 το πρωί έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί σύσκεψη στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στην Αθήνα με τη συμμετοχή του Υπουργού, του Περιφερειάρχη βορείου Αιγαίου, φορέων της αυτοδιοίκησης, και του Συλλόγου των τυροκόμων της Λέσβου. «Αν δεν δοθεί λύση τότε τα τυροκομεία θα κλείσουν επ' αόριστον» προειδοποιούν οι τυροκόμοι αφού όπως υποστηρίζουν δεν μπορούν να παραλαμβάνουν γάλα και να παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, τα οποία δεν μπορούν να διαθέσουν στην αγορά εκτός του νησιού και μάλιστα αυτά που έχουν παραχθεί δυο μήνες πριν τον εντοπισμό των κρουσμάτων, μετά τις 15 Ιανουαρίου.

Κινητοποίηση, διαπραγματεύσεις και αποκλεισμός του λιμανιού

Χθες της ανακοίνωσης του Υπουργείου είχε προηγηθεί κινητοποίηση κτηνοτρόφων στο λιμάνι της Μυτιλήνης που πραγματοποίησαν αποκλεισμό των εισόδων του λιμανιού της πόλης, αλλά και μια μεγάλης διάρκειας συνάντηση στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου κατά την οποία ο Περιφερειάρχης Κώστας Μουτζούρης επικοινωνούσε με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μεταφέροντας τα αιτήματα των συμμετεχόντων κτηνοτρόφων και τυροκόμων, σημειώθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Να αναφερθεί εδώ ότι έξω από το Τελωνείο της Μυτιλήνης το απόγευμα και πριν ανακοινωθεί η ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης ήταν συγκεντρωμένοι 500 Τούρκοι τουρίστες που είχαν έλθει στο νησί προκειμένου να γιορτάσουν το μπαϊράμι με αφορμή τη λήξη της μουσουλμανικής γιορτής του ραμαζανιού που περίμεναν να επιβιβαστούν στα πλοιάρια προς Τουρκία, αλλά και 150 επιβάτες του πλοίου «Διαγόρας» με προορισμό τον Πειραιά. Στο σύνολο τους καθυστέρησαν τη αναχώρηση τους έως και τρεις ώρες από τη προγραμματισμένη ώρα, ενώ κάποια στιγμή απειλήθηκαν και επεισόδια μεταξύ των συγκεντρωμένων κτηνοτρόφων που κρατούσαν το λιμάνι κλειστό και των αποκλεισμένων ταξιδιωτών.