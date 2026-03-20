Σταύρος Παπασταύρου: Ελλάδα και Σερβία θωρακίζουν την ενεργειακή ασφάλεια με ισχυρότερη διασυνδεσιμότητα

Κρίσιμος ο ρόλος της χώρας μας ως ενεργειακής πύλης για τη Νοτιοανατολική και Κεντρική Ευρώπη μέσω του Κάθετου Διαδρόμου

ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ Συνάντηση εργασίας του Έλληνα ΥΠΕΝ με τη Σέρβα ομόλογό του στο Βελιγράδι για τις διεθνείς ενεργειακές εξελίξεις.

Επιβεβαίωση του στρατηγικού χαρακτήρα της συνεργασίας των δύο χωρών στον τομέα της ενέργειας.

Διασφάλιση πρόσβασης της Σερβίας στο ελληνικό LNG μέσω της νέας διασύνδεσης με τη Βόρεια Μακεδονία.

Η Σερβία γίνεται η πρώτη χώρα εκτός ΕΕ που συνδέεται με την ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Τη βούληση Ελλάδας και Σερβίας να ενισχύσουν την ενεργειακή τους ασφάλεια και να συνδιαμορφώσουν τη νέα ενεργειακή αρχιτεκτονική της περιοχής επιβεβαίωσαν οι υπουργοί Ενέργειας των δύο χωρών. Κατά τη διάρκεια συνάντησης εργασίας στο Βελιγράδι, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, και η υπουργός Μεταλλείων και Ενέργειας της Σερβίας, Dubravka Đedović Handanović, συζήτησαν εκτενώς τις διεθνείς εξελίξεις, με έμφαση στις επιπτώσεις των πολέμων σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή.

Η Ελλάδα ως αξιόπιστη ενεργειακή πύλη

Ο κ. Παπασταύρου υπογράμμισε τον αναβαθμισμένο ρόλο της Ελλάδας ως πύλης εισόδου για τη Νοτιοανατολική και Κεντρική Ευρώπη. Μέσω του Κάθετου Διαδρόμου, των υποδομών LNG and των αγωγών φυσικού αερίου, η χώρα μας συμβάλλει ενεργά στη διαφοροποίηση των πηγών και οδεύσεων ενέργειας στην περιοχή. «Στη σημερινή εποχή αβεβαιότητας η ενέργεια δεν είναι απλώς ένα οικονομικό ζήτημα. Είναι ένα ζήτημα εθνικής ασφάλειας, σταθερότητας και κυριαρχίας», τόνισε χαρακτηριστικά ο Έλληνας υπουργός.

Νέες διασυνδέσεις και πρόσβαση στο ελληνικό LNG

Από την πλευρά της, η κα. Handanović ανακοίνωσε ότι η Σερβία σχεδιάζει την κατασκευή δύο νέων διασυνδέσεων φυσικού αερίου με τη Βόρεια Μακεδονία και τη Ρουμανία. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη διασύνδεση Σερβίας–Βόρειας Μακεδονίας, οι εργασίες για την οποία ξεκινούν φέτος με ορίζοντα λειτουργίας τις αρχές του 2028. Αυτός ο νέος δρόμος εφοδιασμού θα επιτρέψει στη Σερβία να προμηθεύεται αέριο από διάφορες πηγές, συμπεριλαμβανομένου του αγωγού TANAP και των τερματικών LNG στην Ελλάδα. Σημειώνεται ότι η σερβική Srbijagas έχει ήδη δεσμεύσει 300 εκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου στον τερματικό σταθμό της Αλεξανδρούπολης για περίοδο 10 ετών.

Πρωτοπορία στην ηλεκτρική διασύνδεση με την ΕΕ

Η Σέρβα υπουργός τόνισε επίσης ότι η χώρα της έχει ολοκληρώσει όλα τα απαραίτητα βήματα για τη σύνδεση με την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). «Θα είμαστε η πρώτη χώρα εκτός ΕΕ που θα συνδεθεί με την ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας», ανέφερε, εκφράζοντας την ελπίδα για σύντομη ολοκλήρωση της διαδικασίας με τη στήριξη της Ελλάδας. Παράλληλα, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της προς την εταιρεία EKO Serbia, μέλος του ομίλου HelleniQ Energy, για τη συμβολή της στην ασφάλεια εφοδιασμού της σερβικής αγοράς πετρελαιοειδών.

Γεωπολιτικό πλεονέκτημα για τα Βαλκάνια

Κλείνοντας, ο κ. Παπασταύρου επεσήμανε ότι η ενεργειακή συνεργασία Ελλάδας-Σερβίας μετατρέπει τη γεωγραφία της Βαλκανικής σε γεωπολιτικό πλεονέκτημα. Παράλληλα, επανέλαβε τη στήριξη της χώρας μας στην επιτάχυνση της ενταξιακής διαδικασίας της Σερβίας στην ΕΕ, υπογραμμίζοντας ότι οι δύο χώρες επιλέγουν να συνεργαστούν για να δημιουργήσουν περισσότερη ενεργειακή ασφάλεια και ισχυρότερη διασυνδεσιμότητα.