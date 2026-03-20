Καθολικό lockdown στα κτηνοτροφικά προϊόντα της Λέσβου από κρούσμα αφθώδους πυρετού

Σε απόγνωση οι παραγωγοί λίγο πριν το Πάσχα - Αναδρομική απαγόρευση από 15 Ιανουαρίου

ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ Εντοπισμός αφθώδους πυρετού σε μονάδα βοοειδών στην Πελόπη της βορειοανατολικής Λέσβου.

Πλήρης απαγόρευση εξαγωγών σε ζώντα ζώα, κρέας και γαλακτοκομικά προϊόντα εκτός νησιού.

Αποκλεισμένα πάνω από 70.000 αμνοερίφια και καθημερινή απώλεια 70 τόνων γάλακτος.

Διευκρίνιση Υπουργείου: Η νόσος δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο και δεν απειλεί τη δημόσια υγεία.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρίσκεται η κτηνοτροφία στη Λέσβο, μετά την επίσημη επιβεβαίωση κρούσματος αφθώδους πυρετού σε εκτροφή βοοειδών. Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) επέβαλε άμεσα αυστηρό περιοριστικό πλαίσιο, το οποίο περιλαμβάνει καθολικό «lockdown» στη διακίνηση όλων των κτηνοτροφικών προϊόντων του νησιού, πλήττοντας καίρια την τοπική οικονομία λίγες μόλις ημέρες πριν από την περίοδο του Πάσχα.

Οικονομικό σοκ για την τοπική παραγωγή

Οι επιπτώσεις των μέτρων είναι ήδη ορατές, καθώς περισσότερα από 70.000 αμνοερίφια που προορίζονταν για εξαγωγή παραμένουν απούλητα. Παράλληλα, έχει διακοπεί η παραλαβή γάλακτος από περίπου 9.000 κτηνοτροφικές μονάδες, οι οποίες παράγουν καθημερινά 60 έως 70 τόνους γάλακτος. Το πλήγμα επεκτείνεται και στα φημισμένα προϊόντα Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ), όπως το λαδοτύρι Μυτιλήνης, καθώς απαγορεύεται η διακίνηση οποιουδήποτε γαλακτοκομικού προϊόντος εκτός των ορίων του νησιού.

Αναδρομικά μέτρα και ζώνες επιτήρησης

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η απόφαση για αναδρομική ισχύ των μέτρων. Συγκεκριμένα, προϊόντα που έχουν μετακινηθεί από τη Λέσβο προς την υπόλοιπη Ελλάδα από τις 15 Ιανουαρίου 2026 και μετά, αποσύρονται από την αγορά μέχρι νεωτέρας. Στο νησί έχουν οριοθετηθεί ζώνες προστασίας και επιτήρησης, ενώ έχουν ενεργοποιηθεί τα Τοπικά Κέντρα Ελέγχου για τον συντονισμό των κτηνιατρικών υπηρεσιών. Οι περιορισμοί στις μετακινήσεις ζώων και στις σφαγές προβλέπεται να διαρκέσουν τουλάχιστον έως τις 15 Μαΐου 2026.

Κρίσιμη η τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας

Ο αφθώδης πυρετός είναι ένα εξαιρετικά μεταδοτικό ιογενές νόσημα που προσβάλλει βοοειδή, αιγοπρόβατα και χοίρους. Παρόλο που ο ιός δεν αποτελεί απειλή για τον άνθρωπο, η ταχύτατη εξάπλωσή του απαιτεί τη λήψη δραστικών μέτρων, όπως απολυμάνσεις οχημάτων και εξοπλισμού, καθώς και περιορισμό των επισκέψεων στις εκτροφές. Η αντιπεριφερειάρχης πρωτογενούς τομέα, Αναστασία Αντωνέλλη, χαρακτήρισε τη στιγμή ως μία από τις πιο κρίσιμες για την κοινωνική και οικονομική συνοχή του νησιού.

Κυβερνητική κινητοποίηση

Για την επιτόπια αξιολόγηση της κατάστασης και τον καλύτερο συντονισμό των ενεργειών, στη Λέσβο μεταβαίνει σήμερα ο γενικός γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύρος Πρωτοψάλτης. Η ηγεσία του υπουργείου απευθύνει έκκληση σε όλους τους εμπλεκόμενους στην αλυσίδα παραγωγής για πλήρη συμμόρφωση με τις οδηγίες, προκειμένου να περιοριστεί η διασπορά της νόσου το συντομότερο δυνατό.