Σύλληψη 26χρονου στην Καστοριά με 56 κιλά κάνναβης σε ταξιδιωτικούς σάκους

Σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα

Πάνω από 56 κιλά ακατέργαστης κάνναβης κατηγορείται ότι μετέφερε σε δύο ταξιδιωτικούς σάκους 26χρονος αλλοδαπός ο οποίος συνελήφθη χθες το βράδυ σε περιοχή της Καστοριάς.

Κατά τον έλεγχο στο Ι.Χ. αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 26χρονος κατασχέθηκαν πενήντα συσκευασίες κάνναβης. Την υπόθεση αποκάλυψαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καστοριάς.

Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα και οδηγήθηκε στην Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καστοριάς, επισημάνθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.