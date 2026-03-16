ΟΟΣΑ: Η Ελλάδα στον πυρήνα των ψηφιακά ώριμων κρατών παγκοσμίως

Για πρώτη φορά, η Ελλάδα καταγράφει επιδόσεις ανώτερες από τον μέσο όρο του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) στον δείκτη ψηφιακής διακυβέρνησης. Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου ψηφιακής διακυβέρνησης, η χώρα καταλαμβάνει τη 14η θέση μεταξύ 36 κρατών-μελών, υπερβαίνοντας παραδοσιακά ισχυρές οικονομίες όπως ο Καναδάς, η Ιταλία, η Ιαπωνία και η Ολλανδία.
Ψηφιακός μετασχηματισμός
Η συνολική βαθμολογία της Ελλάδας διαμορφώθηκε στο 0,71, έναντι του διεθνούς μέσου όρου που βρίσκεται στο 0,70. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός του δημόσιου τομέα αποτυπώνεται στην επιτυχία πλατφορμών όπως το gov.gr και το Gov.gr Wallet, καθώς και στον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η χώρα υπερέχει σε τέσσερις από τις έξι διαστάσεις της αξιολόγησης, με κορυφαία επίδοση στις υπηρεσίες που είναι προσανατολισμένες στον πολίτη, όπου έλαβε βαθμολογία 0,77.
Διακυβέρνηση δεδομένων
Παρά τη θετική πορεία, η ελληνική διοίκηση εστιάζει πλέον στην ενίσχυση της στρατηγικής που αφορά τη δημόσια διοίκηση βασισμένη στα δεδομένα, όπου η επίδοση παραμένει ελαφρώς χαμηλότερη από τον μέσο όρο. Για τον σκοπό αυτό, η Ειδική Γραμματεία Τεχνητής Νοημοσύνης και Διακυβέρνησης Δεδομένων υλοποιεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης. Αυτό περιλαμβάνει τη θεσμοθέτηση της εθνικής πύλης ανοικτών δεδομένων και τη συγκρότηση δικτύου υπευθύνων χρήσης δεδομένων (data officers) σε όλους τους φορείς του δημοσίου.
Διεθνείς δεσμεύσεις
Οι πρωτοβουλίες αυτές ευθυγραμμίζονται πλήρως με το ευρωπαϊκό πλαίσιο, όπως η πράξη για την τεχνητή νοημοσύνη (AI Act) και η οδηγία για τα ανοικτά δεδομένα. Ο στόχος για τον επόμενο κύκλο αξιολόγησης 2025-2026 είναι η περαιτέρω βελτίωση της θέσης της χώρας και η εδραίωσή της ως εθνικού στρατηγικού κεφαλαίου στην αξιοποίηση της πληροφορίας.
|Διάσταση αξιολόγησης
|Βαθμολογία Ελλάδας
|Μέσος όρος ΟΟΣΑ
|Υπηρεσίες για τον πολίτη
|0,77
|0,71
|Κράτος ως πλατφόρμα
|0,75
|0,71
|Ψηφιακός σχεδιασμός
|0,73
|0,75
|Προδραστικότητα
|0,70
|0,67
|Διοίκηση μέσω δεδομένων
|0,67
|0,74
|Ανοικτότητα δεδομένων
|0,63
|0,59