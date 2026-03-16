Επενδύσεις έντεκα δισεκατομμυρίων ευρώ για τις ενεργειακές διασυνδέσεις

Τα μοντέλα χρηματοδότησης και οι στρατηγικές προτεραιότητες για την αναβάθμιση των ενεργειακών διασυνδέσεων στη νοτιοανατολική Ευρώπη βρέθηκαν στο επίκεντρο ειδικής εκδήλωσης στη Θεσσαλονίκη. Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών παρουσίασαν το νέο έργο για την ηλεκτρική και ψηφιακή διασυνδεσιμότητα, αναδεικνύοντας την ανάγκη για κινητοποίηση κεφαλαίων μέσω συμπράξεων και μηχανισμών μετριασμού του κινδύνου.
Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων
Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο στην ενεργειακή ασφάλεια, έχοντας διαθέσει 11 δισεκατομμύρια ευρώ σε έργα διασύνδεσης από ένα συνολικό πακέτο 100 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα. Η Μαριάννα Ναθαναήλ, επικεφαλής του γραφείου Αθηνών της τράπεζας, υπογράμμισε ότι ο σωστός σχεδιασμός είναι απαραίτητος για την προσέλκυση επενδυτών. Η Επικεφαλής εστίασε στις καθυστερήσεις που προκαλεί ο ελλιπής συντονισμός και ο μακρύς χρόνος αποπληρωμής των δανείων, παράγοντες που συχνά λειτουργούν ανασταλτικά για την ιδιωτική πρωτοβουλία.
Ρυθμιστική αβεβαιότητα και περιφερειακή συνεργασία
Στα Βαλκάνια, η έλλειψη προβλεψιμότητας και οι συχνές αλλαγές στο κανονιστικό πλαίσιο αποτελούν τους βασικούς κινδύνους για τους επενδυτές. Η Μάγια Τούρκοβιτς, αντιπρόεδρος της Cwp Europe, επισήμανε ότι οι Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) αποτελούν ορθή επιλογή, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται αυστηροί κανόνες διαφάνειας. Παράλληλα, η Τερέζα Ράιχσταντ, επικεφαλής έρευνας της Rand Europe, τόνισε τη σημασία της μικτής χρηματοδότησης, προκρίνοντας τον σχεδιασμό διασυνοριακών έργων έναντι των μεμονωμένων εθνικών πρωτοβουλιών για την αποτελεσματικότερη απορρόφηση των επιδοτήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Επενδυτικές ανάγκες σε δίκτυα διανομής
Η ενίσχυση της συνδεσιμότητας απαιτεί γενναίες επενδύσεις στα δίκτυα διανομής, οι οποίες μπορούν να λειτουργήσουν ως μοχλός ανάπτυξης για την οικονομία. Ο Φόλκερ Ράφελ, διευθύνων σύμβουλος της E.on, ανέφερε ότι η Ελλάδα χρειάζεται ετήσιες επενδύσεις ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ, ενώ η Ρουμανία απαιτεί 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, η υλοποίηση αυτών των επενδύσεων μπορεί να οδηγήσει σε οικονομική μεγέθυνση της τάξης των 10 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενισχύοντας τη στρατηγική αυτονομία της περιοχής.
|Φορέας ή χώρα
|Ετήσιες επενδυτικές ανάγκες
|Στόχος χρηματοδότησης
|Ελλάδα
|1 δισεκατομμύριο ευρώ
|Δίκτυα διανομής
|Ρουμανία
|1,2 δισεκατομμύρια ευρώ
|Δίκτυα διανομής
|Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
|11 δισεκατομμύρια ευρώ (σύνολο)
|Έργα διασύνδεσης
|Αναμενόμενη οικονομική ανάπτυξη
|10 δισεκατομμύρια ευρώ
|Συνολικό όφελος
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών
Τη συζήτηση συντόνισε ο Γιώργος Πλεύρης, Προϊστάμενος Στρατηγικού Σχεδιασμού και Διεθνούς Συνεργασίας στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Από αριστερά: Volker Raffel, CEO, E.ON, Romania - Maja Turkovic, Executive Vice President, CWP Europe - Γιώργος Πλεύρης, Head of Strategic Planning & Int’l Cooperation, Ministry of Environment & Energy - Μαριάννα Ναθαναήλ, Head of EIB Group Office in Greece, European Investment Bank (EIB) - Theresa Reichstadt, Research Leader of Energy and Environment, RAND Europe